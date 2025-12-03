scorecardresearch
मोटोरोला स्मार्टफोन यूजर्स के लिए बड़ी खबर! PhonePe ने मोटो फोन चलाने वालों के लिए किया नया ऐलान

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 3, 2025 15:20 IST
Image Credit: Moto & PhonePe website

फिनटेक दिग्गज PhonePe के इंडस ऐपस्टोर (Indus Appstore) ने बुधवार को मोटोरोला इंडिया (Motorola India) के साथ एक बड़ी साझेदारी का ऐलान किया है। इस साझेदारी के बाद, इंडस ऐपस्टोर अब देश में बिकने वाले सभी मोटोरोला डिवाइस पर उपलब्ध होगा।

भारतीय यूजर्स को मिलेगा एक और विकल्प

PhonePe ने कहा कि इस कदम से भारतीय ऐप मार्केटप्लेस का विस्तार अब और ज्यादा डिवाइसेज तक हो जाएगा। इससे एंड्रॉयड यूजर्स को ऐप डाउनलोड करने और इंस्टॉल करने के लिए अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म को चुनने का एक और विकल्प मिलेगा। हालांकि, इस साझेदारी से जुड़ी किसी भी वित्तीय शर्त का खुलासा दोनों कंपनियों ने नहीं किया है।

इस पार्टनरशिप का ऐलान करते हुए, PhonePe ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि यह भारतीय एंड्रॉयड ऐप मार्केटप्लेस अब देश के मोटोरोला स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स पर भी मिलेगा। कंपनी का कहना है कि इससे मार्केटप्लेस का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा और मोटोरोला यूजर्स को ऐप खोजने का एक पर्सनलाइज्ड अनुभव मिलेगा।

इंडस ऐपस्टोर की चीफ बिजनेस ऑफिसर, प्रिया एम नरसिम्हन ने कहा कि हम मोटोरोला के साथ साझेदारी करके बहुत खुश हैं। इससे ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को इंडस ऐपस्टोर का अनुभव मिलेगा। यह ऐपस्टोर, जो सचमुच 'मेड-फॉर-इंडिया' की भावना को दर्शाता है, भारतीय ऐप इकोनॉमी में क्रांति लाने के लिए तैयार है।

इंडस ऐपस्टोर की खासियत

इंडस ऐपस्टोर को 21 फरवरी, 2024 को लॉन्च किया गया था। यह ऐपस्टोर कई खास फीचर्स देता है, जैसे कि पर्सनलाइज्ड इन-ऐप अनुभव, AI-पावर्ड वॉयस सर्च और अंग्रेजी के अलावा 12 भारतीय भाषाओं, जैसे हिंदी, मलयालम, मराठी और तमिल के लिए सपोर्ट।

इंडस ऐपस्टोर पर अभी फ्लिपकार्ट, Ixigo, डोमिनोज पिज्जा, स्नैपडील, जियोमार्ट, बजाज फिनसर्व, और अन्य सहित पांच लाख से ज्यादा ऐप्स मौजूद हैं। कंपनी यह भी दावा करती है कि मार्केटप्लेस पर लिस्टेड हर ऐप को मैलवेयर और सुरक्षा जोखिमों के लिए परखा जाता है।

पहले भी हो चुकी है ऐसी साझेदारी

यह पहली बार नहीं है जब इंडस ऐपस्टोर ने किसी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। इससे पहले, यह ऐप मार्केटप्लेस Xiaomi India और Lava जैसे ब्रांड्स के साथ भी इसी तरह की डील कर चुका है। इंडस ऐपस्टोर पहले से ही इन कंपनियों के डिवाइसेज में प्री-इंस्टॉल आता है।

मोटोरोला मोबिलिटी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर, टीएम नरसिम्हन ने कहा कि इस स्वदेशी प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करके, हम यूजर्स को एक इनोवेटिव ऐप डिस्कवरी मीडियम दे रहे हैं, जो उनके अनुभव को बढ़ाएगा। 

