भारत में लॉन्च हुआ OPPO Pad Mini टैबलेट, दमदार डिस्प्ले और 8000mAh बैटरी के साथ

स्मार्टफोन और टैबलेट बनाने वाली कंपनी ओप्पो ने भारतीय बाजार में अपना नया टैबलेट OPPO Pad Mini Matte Display Edition लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस टैबलेट को खासतौर पर उन लोगों के लिए पेश किया है, जो बड़े टैबलेट की जगह एक छोटा और आसानी से कहीं भी ले जाने वाला डिवाइस चाहते हैं। इसमें शानदार OLED डिस्प्ले, दमदार प्रोसेसर और बड़ी बैटरी दी गई है। इसकी शुरुआती कीमत ₹94,999 रखी गई है।

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144Hz OLED डिस्प्ले के साथ खास मैट फिनिश

OPPO Pad Mini में 8.8 इंच का 2.5K OLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 2520 x 1680 पिक्सल है। इसमें 144Hz रिफ्रेश रेट और 240Hz टच सैंपलिंग रेट मिलता है। डिस्प्ले की पिक्सल डेंसिटी 344ppi है और इसकी पीक ब्राइटनेस 1600 निट्स तक जाती है।

इस टैबलेट की सबसे खास बात इसका मैट डिस्प्ले है। कंपनी का दावा है कि यह स्क्रीन पर पड़ने वाली रोशनी के रिफ्लेक्शन को कम करता है। इसके अलावा स्टाइलस से लिखते समय कागज पर लिखने जैसा अनुभव देने के लिए खास फीडबैक भी मिलता है।

Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर से लैस

परफॉर्मेंस के लिए OPPO Pad Mini में क्वालकॉम का Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है, जिसकी क्लॉक स्पीड 3.8GHz तक है। इसके साथ Adreno 829 GPU मिलता है।

भारतीय बाजार में यह टैबलेट 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ पेश किया गया है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह Android 16 पर आधारित ColorOS 16 पर काम करता है।

8000mAh बैटरी और 67W फास्ट चार्जिंग

ओप्पो ने अपने नए टैबलेट में 8000mAh की बड़ी बैटरी दी है, जो 67W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

फोटोग्राफी के लिए इसमें 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और वीडियो कॉलिंग के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 7, ब्लूटूथ और USB Type-C पोर्ट मिलता है।

टैबलेट की मोटाई सिर्फ 5.46mm है और इसका वजन करीब 282 ग्राम है। इसका साइज 194.38 x 132.38 x 5.46mm है।

कितनी है कीमत और कब शुरू होगी बिक्री?

भारत में OPPO Pad Mini Matte Display Edition की कीमत ₹94,999 रखी गई है। यह कीमत 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की है।

कंपनी ने इसे सिर्फ Lavender कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है। इसकी बिक्री 29 अक्टूबर से Flipkart और ओप्पो के ऑनलाइन स्टोर पर शुरू होगी।

यह टैबलेट प्रीमियम सेगमेंट में आया है, जहां डिस्प्ले क्वालिटी, पोर्टेबिलिटी और रोजमर्रा की परफॉर्मेंस ग्राहकों के लिए अहम रहने वाली है।