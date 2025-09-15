Oppo F31 Series: ओप्पो ने भारत में अपनी F31 5G सीरीज को लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज में Oppo F31 Pro+, F31 Pro और F31 शामिल है।

कंपनी का कहना है कि यह सीरीज खासतौर पर भारतीय यूजर्स जैसे दुकान संचालकों और डिलीवरी प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन की गई है, जिन्हें ऐसी डिवाइस चाहिए जो पूरे दिन बिना रुके और बिना हीटिंग के काम कर सकें। इसमें वेपर चेंबर और ग्रेफाइट की लेयर लगी है, जिससे डिवाइस बाहर की 43°C तक की गर्मी में भी आसानी से काम कर सकता है और ज्यादा गर्म नहीं होता।

कीमत और उपलब्धता

नई सीरीज 19 सितंबर 2025 से Oppo E-store, Flipkart, Amazon और ऑफलाइन दुकानों पर उपलब्ध होगी।

Oppo F31 Pro+ 5G: ₹32,999 (8GB+256GB), ₹34,999 (12GB+256GB)

Oppo F31 Pro 5G: ₹26,999 (8GB+128GB), ₹28,999 (8GB+256GB), ₹30,999 (12GB+256GB)

Oppo F31 5G: 27 सितंबर से ₹22,999 (8GB+128GB), ₹24,999 (8GB+256GB)

कलर ऑप्शंस में Pro+ के लिए Gemstone Blue और Festival Pink, Pro के लिए Desert Gold और Space Grey, और F31 के लिए Midnight Blue शामिल हैं। खरीदारों को शुरुआती डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर, 180-दिन का मुफ्त डैमेज कवर और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा मिलेगी।

स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

F31 सीरीज में 360-डिग्री Armour Body, AM04-ग्रेड एल्युमिनियम फ्रेम और AGC DT-Star D+ ग्लास दिया गया है। डिवाइस IP66, IP68 और IP69 सर्टिफाइड हैं, यानी ये धूल, पानी और 80°C तक की हॉट वॉटर जेट्स झेल सकते हैं।

प्रोसेसर

F31 Pro+ - Snapdragon 7 Gen 3

F31 Pro - Dimensity 7300 Energy

F31 - Dimensity 6300

(सभी मॉडल्स 24GB तक RAM एक्सपेंशन और UFS 3.1 स्टोरेज सपोर्ट करते हैं।)

बैटरी

इसमें 7,000mAh बैटरी, 80W SUPERVOOC चार्जिंग (30 मिनट में 58% चार्ज, करीब 1 घंटे में फुल चार्ज)। रिवर्स चार्जिंग और बायपास चार्जिंग सपोर्ट।

डिस्प्ले

F31 Pro+ - 6.8-इंच AMOLED, 120Hz रिफ्रेश रेट

F31 Pro और F31 - 6.57-इंच AMOLED

(सभी मॉडल्स में अंडर-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर।)

कैमरा

कैमरा मॉड्यूल की बात करें तो, ओप्पो F31 सीरीज में OIS के साथ 50-मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, जो AI इरेजर 2.0, AI अनब्लर और AI क्लैरिटी एन्हांसर जैसे AI टूल्स से लैस है।

AI फीचर्स

F31 सीरीज में AI VoiceScribe और OPPO Docs with Gemini AI जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जिससे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और डॉक्यूमेंट संभालना बहुत आसान हो जाता है।