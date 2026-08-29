OpenAI ने Cursor को AI Models देने से क्यों किया इनकार? Elon Musk से पुरानी लड़ाई फिर आई सामने!

OpenAI और Elon Musk के बीच लंबे समय से चली आ रही तनातनी अब AI coding tool Cursor तक पहुंच गई है। OpenAI ने शुक्रवार को कहा कि वह Cursor को अपने AI models उपलब्ध कराना बंद करने की योजना बना रहा है। Cursor बनाने वाली कंपनी Anysphere अब Elon Musk की SpaceX के मालिकाना हक में आ चुकी है।

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OpenAI का कहना है कि SpaceX के साथ काम करते हुए उसे यह भरोसा नहीं है कि उसकी तकनीक का इस्तेमाल कंपनी की terms of service के मुताबिक किया जाएगा। इसी वजह से उसने Cursor के साथ अपने AI model access को खत्म करने का फैसला किया है।

SpaceX ने 60 अरब डॉलर में खरीदी Anysphere

SpaceX ने जून में Cursor बनाने वाली startup Anysphere को खरीदने के लिए 60 अरब डॉलर के all-stock deal की घोषणा की थी। यह acquisition इस महीने की शुरुआत में पूरी हो गई।

इस deal के बाद Cursor अब SpaceX के नियंत्रण में है। OpenAI ने इसी ownership change के बाद अपने contract में मौजूद एक provision का इस्तेमाल करते हुए agreement खत्म करने की प्रक्रिया शुरू की है।

OpenAI ने क्या कहा

OpenAI ने अपने blog post में कहा कि वह यह कदम इसलिए उठा रहा है क्योंकि कंपनी को भरोसा नहीं है कि SpaceX उसकी technology का इस्तेमाल उसकी service conditions के तहत करेगी साथ ही Elon Musk की कंपनियों के साथ पुराने contract disputes का भी जिक्र किया। कंपनी का कहना है कि उसके पिछले अनुभव ऐसे रहे हैं जिनकी वजह से वह SpaceX के साथ बिना अतिरिक्त safeguards के काम करने को तैयार नहीं है।

OpenAI ने कहा कि SpaceX जैसी बड़ी partner company के साथ काम करते समय वह आमतौर पर custom contracts पर निर्भर करता है, ताकि उसकी terms of service का पालन हो और बड़े स्तर पर safety को भी सुनिश्चित किया जा सके।

Cursor ने क्या जवाब दिया

Cursor के co-founder Michael Truell, जो अब SpaceX में executive हैं, ने कहा कि उनकी टीम इस मुद्दे को सुलझाने के लिए OpenAI से बातचीत कर रही है। Truell ने X पर कहा कि Cursor OpenAI के शुरुआती users में से एक रहा है और दोनों कंपनियों ने कई साल तक साथ काम किया है। उनके मुताबिक Cursor ने OpenAI platform को अपने business के लिए neutral infrastructure मानकर उस पर भरोसा किया था।

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यह बयान बताता है कि Cursor अभी भी इस partnership को बचाने की कोशिश कर रहा है।

12 नवंबर 2026 तक बंद हो सकता है access

OpenAI ने कहा है कि उसने 12 नवंबर 2026 की shutoff date प्रस्तावित की है। कंपनी के मुताबिक Cursor के साथ उसके agreement में change of control की स्थिति में contract खत्म करने के लिए सीमित समय का विकल्प मौजूद है।

यानी SpaceX द्वारा Anysphere के takeover के बाद OpenAI के पास agreement से बाहर निकलने का अधिकार था और कंपनी अब उसी विकल्प का इस्तेमाल कर रही है।

Musk और Altman के बीच पुरानी लड़ाई

OpenAI CEO Sam Altman और Elon Musk के बीच विवाद नया नहीं है। दोनों के बीच कई साल से टकराव चल रहा है और मामला अदालत तक भी पहुंच चुका है। Musk ने OpenAI पर 150 अरब डॉलर का मुकदमा किया था। उनका आरोप था कि OpenAI ने अपने मूल nonprofit mission से पीछे हटकर commercial interests को प्राथमिकता दी।

हालांकि इस साल एक federal jury ने Musk के खिलाफ फैसला दिया और कहा कि मामला तय समय के भीतर दाखिल नहीं किया गया था। OpenAI और Musk की यह कानूनी लड़ाई दोनों पक्षों के रिश्ते को और खराब कर चुकी है।

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X के contract का भी किया जिक्र

OpenAI ने अपने blog post में X का भी जिक्र किया। कंपनी ने कहा कि जब Musk ने Twitter का अधिग्रहण किया था, उसके बाद X ने OpenAI के साथ अपने contract की शर्तों का उल्लंघन किया था। OpenAI इसी पुराने अनुभव को SpaceX और Cursor के मामले में अपनी चिंता की वजहों में शामिल कर रहा है।

Cursor पर क्या असर पड़ेगा

Cursor अपने users को अलग-अलग AI models इस्तेमाल करने की सुविधा देता है। इसमें SpaceXAI के Grok models के अलावा OpenAI, Anthropic और Google के frontier models का access भी शामिल है।

अगर OpenAI 12 नवंबर से access पूरी तरह बंद कर देता है तो Cursor users को OpenAI models का इस्तेमाल करने के लिए alternative व्यवस्था की जरूरत पड़ सकती है।

फिलहाल Cursor और OpenAI के बीच बातचीत जारी है, इसलिए यह देखना अहम होगा कि दोनों कंपनियां किसी नए contract पर सहमत होती हैं या OpenAI अपने models का access पूरी तरह बंद कर देता है।

असली लड़ाई Cursor से ज्यादा बड़ी

यह विवाद केवल एक AI coding tool का नहीं है। इसके पीछे OpenAI और Elon Musk की पुरानी corporate और legal rivalry भी दिखाई देती है।

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Cursor तेजी से लोकप्रिय हो रहा coding platform है और OpenAI के models उसके users के लिए अहम विकल्प रहे हैं। ऐसे में OpenAI का पीछे हटना AI ecosystem में बड़ी कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा और भरोसे की कमी को भी दिखाता है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि Cursor और OpenAI के बीच कोई समझौता होगा या 12 नवंबर 2026 के बाद दोनों की partnership खत्म हो जाएगी।