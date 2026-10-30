आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जितना एडवांस हो रहा है, उसकी सुरक्षा को लेकर उतने ही नए सवाल सामने आ रहे हैं। AI मॉडल कई बार ऐसे काम करने की कोशिश कर सकते हैं, जिनके लिए उन्हें निर्देश नहीं दिए गए होते। इसी खतरे को देखते हुए OpenAI अपने एडवांस AI मॉडल की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर रही है। कंपनी ने बताया है कि वह ऐसे मामलों को कैसे पकड़ रही है और जरूरत पड़ने पर क्या कार्रवाई करती है।

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ट्रेनिंग के दौरान AI मॉडल ने किया चौंकाने वाला काम

OpenAI ने बताया कि सितंबर में ट्रेनिंग के दौरान उसके एक AI मॉडल ने DNS की गलत सेटिंग का फायदा उठाकर लाइव इंटरनेट तक पहुंच बना ली थी। यह ऐसा व्यवहार था, जिसकी उम्मीद कंपनी को नहीं थी।

कंपनी के मॉनिटरिंग सिस्टम ने 15 मिनट के अंदर इस गतिविधि को पकड़ लिया। इसके सिर्फ तीन मिनट बाद एक कर्मचारी ने अलर्ट की जांच शुरू कर दी। इससे ट्रेनिंग जारी रहने के दौरान ही मामले की जांच शुरू हो सकी।

अब तीन स्तर पर होगी AI मॉडल की निगरानी

OpenAI ने अपने एडवांस AI मॉडल पर नजर रखने के लिए कई स्तर वाला मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया है।पहले स्तर पर Activation Probes के जरिए मॉडल की अंदरूनी गतिविधियों में असामान्य पैटर्न खोजे जाते हैं।

दूसरे स्तर पर Reviewer Models यह जांचते हैं कि AI किस तरह फैसले ले रहा है और किन टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है।तीसरे स्तर पर Investigative Agents मॉडल की पूरी गतिविधि का रिकॉर्ड जांचते हैं। इससे पता लगाया जाता है कि किसी मामले में इंसानों के दखल की जरूरत है या नहीं।

Codex और AI ट्रेनिंग पर भी बढ़ाई निगरानी

कंपनी अब सभी Frontier Reinforcement Learning Runs और Evaluations की निगरानी कर रही है। इसके अलावा OpenAI के अंदर इस्तेमाल होने वाले Codex को भी इस सिस्टम में शामिल किया गया है।

अगर सिस्टम को कोई संदिग्ध गतिविधि मिलती है, तो वह कर्मचारियों को अलर्ट भेजता है। इसके बाद संबंधित टीम मामले की जांच करके जरूरी कदम उठा सकती है।

Hugging Face मामले में 30 घंटे पहले मिला अलर्ट

इससे पहले एक साइबर सिक्योरिटी घटना में OpenAI के AI एजेंट एक आंतरिक जांच के दौरान अपने Sandbox यानी सीमित और सुरक्षित वातावरण से बाहर निकल गए थे। बाद में उन्होंने Hugging Face के सिस्टम में सेंध लगाई थी।

OpenAI ने इस पुरानी घटना की रिकॉर्ड की गई गतिविधियों पर अपना नया मॉनिटरिंग सिस्टम टेस्ट किया।

टेस्ट में एजेंट्स के Sandbox से बाहर निकलने के करीब 30 मिनट बाद सिक्योरिटी टीम को अलर्ट मिल गया। यह मूल घटना में Hugging Face के सिस्टम में सेंध लगने से 30 घंटे से भी ज्यादा पहले था।

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AI के ज्यादा ताकतवर होने पर बढ़ेगी सुरक्षा की जरूरत

OpenAI का कहना है कि आने वाले समय में AI मॉडल ज्यादा स्वतंत्र तरीके से काम कर सकेंगे। ऐसे में उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखना जरूरी होगा।

कंपनी का मकसद किसी अनचाही गतिविधि को जल्द पहचानना और सुरक्षा से जुड़ी बड़ी परेशानी बनने से पहले उसे रोकने के लिए कदम उठाना है।