GPT-5: ओपन एआई (OpenAI) ने अपना लेटेस्ट वर्जन GPT-5 को लॉन्च कर दिया है जो अब लाइव भी हो चुका है। कंपनी ने इसे अब तक का सबसे ताकतवर AI मॉडल बताया है। इस अपडेट से ChatGPT पहले से ज्यादा तेज, सटीक और इस्तेमाल में आसान हो गया है और अब अलग-अलग मॉडल चुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा कि GPT-5 इस्तेमाल करने के बाद GPT-4 पर लौटना ऐसा है जैसे नए iPhone से पुराने पर जाना।

GPT-5 अब एक ऐसा सिस्टम बन गया है जिसमें यूजर को खुद से GPT-4 या टर्बो जैसे विकल्प चुनने की जरूरत नहीं होगी। यह खुद तय करता है कि जवाब देने का सबसे सही तरीका क्या होगा। कंपनी का कहना है कि यह पहले से ज्यादा तेज है और अब यह बड़ी कोडिंग जैसी मुश्किल चीजें भी कम समय में कर सकता है। साथ ही, यह कम गलतियां करता है और सोचने-समझने में भी बेहतर है।

GPT-5 के ये हैं पांच बड़े अपग्रेड

कोडिंग और प्रोफेशनल काम में सुधार: GPT-5 अब लंबे प्रोजेक्ट बेहतर तरीके से संभाल सकता है, ज्यादा जानकारी याद रखता है और काम के अलग-अलग हिस्सों में बिना रास्ता भटके मदद करता है। यह साइंस की मुश्किल समस्याएं और तस्वीरों से जुड़ी सोच (विज़ुअल रीजनिंग) में भी अब और अच्छा हो गया है।

नया लुक और वॉइस फीचर्स: अब आप इंटरफेस का रंग बदल सकते हैं और "Cynic", "Listener" जैसी तय की गई बोलने की स्टाइल चुन सकते हैं। वॉइस मोड अब और नेचुरल यानी असली आवाज जैसा लगता है, और इसकी लिमिट भी बढ़ा दी गई है। पुराना वॉइस मोड जल्द हटा दिया जाएगा।

गूगल सर्विस के साथ जुड़ाव: अब GPT-5 को जीमेल, गूगल कैलेंडर और गूगल कॉन्टैक्ट्स से जोड़ सकते हैं, जिससे ये आपके काम से जुड़ी जानकारी खुद इस्तेमाल कर सकेगा।

सुरक्षा और भरोसेमंदी में सुधार: एक नया ‘सेफ कम्प्लीशन’ सिस्टम जो कोशिश करता है कि सुरक्षित और सबसे मददगार जवाब दे।

राइटर्स के लिए फायदेमंद: अब 256K टोकन मेमोरी के साथ GPT-5 लंबी बातचीत या डॉक्युमेंट को अच्छे से याद रख सकता है, और आपकी लिखने की टोन और स्टाइल को भी बेहतर बना सकता है।

किन यूजर्स के उपलब्ध है नया वर्जन?

GPT-5 सभी ChatGPT यूजर्स के लिए उपलब्ध है। फ्री यूजर्स को सीमित उपयोग के साथ GPT-5 और GPT-5 मिनी मिलेंगे, जबकि प्लस और प्रो सब्सक्राइबर्स को ऊंची लिमिट्स (प्रो के लिए अनलिमिटेड) मिलेंगी। डेवलपर्स gpt-5, gpt-5-mini और gpt-5-nano वर्जन चुन सकते हैं, जिन्हें OpenAI ने GPT-4o से तेज और सस्ता बताया है।