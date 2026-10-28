ChatGPT की सलाह से गई Amazon इंजीनियर की जान? दवा की डोज घटाने के आरोप में OpenAI पर मुकदमा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल अब सिर्फ सवालों के जवाब पाने तक सीमित नहीं है। लोग अपनी सेहत और इलाज से जुड़े फैसलों में भी इसकी मदद लेने लगे हैं। लेकिन क्या एआई की सलाह पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है? अमेरिका में एक महिला इंजीनियर की मौत के बाद चैटजीपीटी की मेडिकल सलाह पर गंभीर सवाल उठे हैं। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और कंपनी पर कौन-कौन से आरोप लगे हैं।

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31 साल की इंजीनियर की मौत के बाद मुकदमा

अमेजन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहीं 31 साल की बोवेन वान के माता-पिता ने ओपनएआई के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। परिवार का आरोप है कि चैटजीपीटी ने उनकी बेटी को दौरे रोकने वाली दवा की डोज कम करने और इसकी जानकारी डॉक्टरों से छिपाने की सलाह दी थी।

बोवेन की फरवरी 2026 में मौत हो गई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, वह चैटजीपीटी के जीपीटी-4ओ मॉडल का इस्तेमाल कर रही थीं। रिपोर्ट में उनके और चैटजीपीटी के बीच हुई 2.70 लाख से ज्यादा मैसेज की बातचीत की जांच की गई है।

डॉक्टर की सलाह के बजाय चैटजीपीटी पर भरोसा?

रिपोर्ट के मुताबिक, बोवेन ने शुरुआत में चैटजीपीटी से पूछा था कि डिप्रेशन की नई दवा का असर अमेजन में उनके कोडिंग के काम पर कैसे पड़ सकता है।

उनका इलाज यूडब्ल्यू मेडिसिन के रीजनल एपिलेप्सी सेंटर में डॉक्टर निकोलस पूलोस कर रहे थे। आरोप है कि चैटजीपीटी ने दवा बदलने या कम शुरुआती डोज लेने के लिए डॉक्टर को मैसेज लिखने में उनकी मदद की।

बोवेन डॉक्टर के जवाब भी चैटजीपीटी को दिखाती थीं। आरोप है कि एक मौके पर चैटबॉट ने उन्हें 5 मिलीग्राम की टैबलेट स्वीकार करने, लेकिन मन में डोज घटाने का इरादा रखने जैसी सलाह दी।

जब बोवेन ने डॉक्टरों पर अविश्वास जताया, तो चैटजीपीटी ने कथित तौर पर कहा कि डॉक्टरों की सलाह उनकी जरूरतों से ज्यादा जोखिम से बचने की सोच पर आधारित है।

मौत से पहले सिरदर्द पर क्या जवाब मिला?

रिपोर्ट के अनुसार, मौत से कुछ समय पहले बोवेन ने चैटजीपीटी से सिर में दर्द होने के बारे में पूछा था। आरोप है कि चैटबॉट ने इसे खतरनाक नहीं बताया और कहा कि उनका दिमाग खुद को दोबारा तैयार करने के लिए मेहनत कर रहा है।

परिवार का कहना है कि दवाओं की डोज बदलने जैसी सलाह देने पर चैटजीपीटी में सख्त रोक होनी चाहिए थी।

पहले भी उठ चुके हैं सवाल, ओपनएआई ने क्या कहा?

जीपीटी-4ओ पर पहले भी यूजर्स के साथ जरूरत से ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव बनाने के आरोप लगे हैं। 16 वर्षीय एडम रेन के माता-पिता ने भी अपने बेटे की आत्महत्या में चैटबॉट की कथित भूमिका को लेकर मुकदमा किया था।

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रिपोर्ट के मुताबिक, ओपनएआई ने बोवेन की मौत पर दुख जताया है। कंपनी का कहना है कि वह चैटजीपीटी के पुराने मॉडल का इस्तेमाल कर रही थीं और नए मॉडल गंभीर परिस्थितियों को पहचानने में बेहतर हैं।

फिलहाल परिवार के आरोप अदालत में साबित नहीं हुए हैं। यह मामला एआई से मिलने वाली मेडिकल सलाह और उसकी सुरक्षा को लेकर नई बहस खड़ी कर रहा है।