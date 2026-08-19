OpenAI ने ChatGPT को बच्चों के लिए बदला, 18 साल से कम उम्र वालों के लिए आया नया वर्जन
OpenAI ने 18 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए ChatGPT का नया वर्जन पेश किया है। ChatGPT for Teens में पढ़ाई से जुड़े टूल्स, उम्र के हिसाब से सुरक्षा फीचर्स और पैरेंटल कंट्रोल जैसी सुविधाएं दी गई हैं। कंपनी का कहना है कि इससे टीनेजर्स सुरक्षित तरीके से AI का इस्तेमाल कर सकेंगे।
In Short
- 18 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए लॉन्च हुआ ChatGPT for Teens
- स्टडी मोड, होमवर्क रिमाइंडर और विजुअल लर्निंग जैसे फीचर्स मिलेंगे
- पैरेंट्स अकाउंट लिंक कर सकेंगे लेकिन बच्चों की चैट पढ़ नहीं पाएंगे
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी OpenAI ने अपने चैटबॉट ChatGPT का नया वर्जन पेश किया है, जिसे खास तौर पर 18 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए तैयार किया गया है। इसे ChatGPT for Teens कहा जा रहा है। इस नए वर्जन में उम्र के हिसाब से सुरक्षा फीचर्स, पढ़ाई से जुड़े टूल्स और पैरेंटल कंट्रोल जैसी सुविधाएं दी गई हैं।
OpenAI के मुताबिक, यह वर्जन यूजर्स को पढ़ाई, क्रिएटिविटी और रोजमर्रा के कामों में मदद करने के लिए तैयार किया गया है।
कैसे काम करेगा ChatGPT for Teens
ChatGPT for Teens को एक्टिव करने के लिए यूजर्स को सिर्फ अपने अकाउंट में साइन इन करना होगा। इसके बाद सिस्टम यह पहचानने की कोशिश करेगा कि अकाउंट इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का है या नहीं।
इसके लिए अकाउंट में दी गई उम्र, वेरिफाइड उम्र और OpenAI के इन हाउस एज प्रेडिक्शन सिस्टम जैसे तीन संकेतों का इस्तेमाल किया जाएगा। यूजर्स को चैटबॉट की सामान्य सुविधाएं मिलती रहेंगी, लेकिन इसके साथ उम्र के अनुसार अतिरिक्त सेटिंग्स और टूल्स भी दिए जाएंगे।
पढ़ाई के लिए मिलेंगे खास फीचर्स
ChatGPT for Teens में स्टडी मोड दिया गया है, जो छात्रों को किसी सवाल का जवाब सीधे देने के बजाय सवाल पूछकर और स्टेप बाय स्टेप समझाने के तरीके से मदद करेगा।
इसके अलावा होमवर्क रिमाइंडर, क्विज और विजुअल लर्निंग जैसे फीचर्स भी शामिल हैं। छात्र या उनके माता-पिता यह तय कर सकते हैं कि स्टडी मोड किस समय अपने आप चालू हो जाए।
पैरेंट्स को मिलेंगे कंट्रोल फीचर्स
OpenAI ने माता-पिता और गार्जियन के लिए पैरेंटल कंट्रोल की सुविधा भी दी है। इसके जरिए वे अपने बच्चों के अकाउंट को लिंक कर सकते हैं और ChatGPT की कुछ सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। हालांकि, OpenAI ने साफ किया है कि पैरेंटल कंट्रोल के जरिए माता-पिता बच्चों की चैट पढ़ या उनकी बातचीत को मॉनिटर नहीं कर पाएंगे।
इसके अलावा पैरेंट्स क्वाइट आवर्स सेट कर सकते हैं, जब बच्चे ChatGPT का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ज्यादा जोखिम वाली स्थिति में सीमित सेफ्टी नोटिफिकेशन भी मिलेंगे।
संवेदनशील कंटेंट से बचाने के लिए सुरक्षा
ChatGPT for Teens में हिंसा, खुद को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री, खाने से जुड़ी समस्याओं, यौन या ग्राफिक कंटेंट जैसे संवेदनशील विषयों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं।
OpenAI का कहना है कि उम्र के हिसाब से सुरक्षा फीचर्स यूजर्स को संवेदनशील और संभावित रूप से नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट से बचाने में मदद करेंगे।
दुनियाभर में शुरू हुआ रोलआउट
ChatGPT for Teens का रोलआउट 18 अगस्त से फ्री और पेड दोनों तरह के व्यक्तिगत ChatGPT प्लान वाले योग्य अकाउंट्स के लिए शुरू किया गया है।
कंपनी आने वाले हफ्तों में इसकी उपलब्धता को और बढ़ाने की योजना बना रही है। ऑस्ट्रेलिया में इसकी पूरी उपलब्धता 8 सितंबर तक होने की उम्मीद है।