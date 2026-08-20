अगर आप नया वनप्लस (OnePlus) फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। कंपनी ने भारत में अपने कई लोकप्रिय स्मार्टफोन्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। इस बदलाव के बाद अब आपको वनप्लस के कुछ चुनिंदा मॉडल्स खरीदने के लिए पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे।

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कौन-कौन से स्मार्टफोन्स हुए महंगे?

रिपोर्ट्स के अनुसार, वनप्लस ने अपने पोर्टफोलियो के कई मॉडल्स की कीमतें बढ़ा दी हैं। इनमें OnePlus Nord 6, Nord CE 6, Nord CE 6 Lite, OnePlus N6 और हाल ही में लॉन्च हुआ OnePlus N6x जैसे स्मार्टफोन्स शामिल हैं।

कंपनी ने इन फोन्स की कीमतों में 4,000 रुपये तक का इजाफा किया है। हालांकि कंपनी की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन नई कीमतें वनप्लस की आधिकारिक वेबसाइट पर दिखाई देने लगी हैं।

बढ़ी हुई कीमतों की पूरी लिस्ट

OnePlus Nord CE 6 Lite के बेस मॉडल (6GB+128GB) की कीमत 3,000 रुपये बढ़कर 28,999 रुपये हो गई है। इसके 8GB+128GB वेरिएंट के लिए अब 3,000 रुपये अधिक यानी 30,999 रुपये देने होंगे, जबकि 8GB+256GB वेरिएंट 4,000 रुपये महंगा होकर 34,999 रुपये का हो गया है।

इसी तरह OnePlus Nord 6 के 8GB+256GB और 12GB+256GB वेरिएंट दोनों ही 2,000 रुपये महंगे हो गए हैं। अब OnePlus Nord 6 के 8GB+256GB वेरिएंट की नई कीमत 46,999 रुपये और OnePlus Nord 6 के 12GB+256GB वेरिएंट की नई कीमत 52,999 रुपये हैं।

OnePlus Nord CE 6 के 8GB+128GB वेरिएंट की कीमतों में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जिससे इनकी नई कीमत 37,999 रुपये हो गई है। वहीं, इसके 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत बढ़कर 41,999 रुपये हो गई है।

OnePlus N6 के 4GB+128GB वेरिएंट की कीमत 2000 रुपये बढ़कर 24,999 रुपये और 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 2000 रुपये बढ़कर 26,999 रुपये हो गई है।

OnePlus N6x के दोनों वेरिएंट (4GB+64GB और 128GB) की कीमतों में 2,000 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसके बाद इनकी नई कीमतें क्रमशः 20,999 रुपये और 22,999 रुपये हो गई हैं।

क्यों बढ़ाई गई कीमतें?

जानकारों का मानना है कि स्मार्टफोन कंपनियों द्वारा यह कदम मेमोरी कंपोनेंट्स (जैसे रैम और स्टोरेज) की बढ़ती कीमतों के कारण उठाया गया है। पिछले कुछ महीनों में केवल वनप्लस ही नहीं, बल्कि अन्य ब्रांड्स ने भी अपने कई मॉडल्स की कीमतों में बदलाव किया है।

क्या करें ग्राहक?

अगर आप इन मॉडल्स में से कोई खरीदने का प्लान बना रहे थे, तो आपको अब अपनी बजट प्लानिंग में थोड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। फिलहाल नई बढ़ी हुई कीमतें ऑनलाइन स्टोर्स पर अपडेट हो चुकी हैं। आप फोन खरीदने से पहले कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत स्टोर पर जाकर लेटेस्ट कीमत जरूर चेक कर लें ताकि आपको खरीदारी में कोई परेशानी न हो।