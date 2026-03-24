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Newsटेक्नोलॉजीOnePlus Nord 6 की लॉन्च डेट कन्फर्म! इस दिन आएगा 9000mAh की बड़ी बैटरी वाला फोन - मिलेंगे ये फीचर्स

OnePlus Nord 6 की लॉन्च डेट कन्फर्म! इस दिन आएगा 9000mAh की बड़ी बैटरी वाला फोन - मिलेंगे ये फीचर्स

अमेजन पर कंपनी ने अपना लॉन्चिंग पेज जारी कर दिया है जिसमें कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन आधिकारिक तौर पर बताए गए हैं।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 24, 2026 16:42 IST
OnePlus Nord 6

OnePlus Nord 6 Launch Date: वनप्लस (OnePlus) ने अपने नए मिड-रेंज स्मार्टफोन OnePlus Nord 6 की भारत लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है। कंपनी यह फोन 7 अप्रैल शाम 7 बजे लॉन्च करेगी। लॉन्च के बाद यह डिवाइस Amazon और OnePlus की आधिकारिक वेबसाइट व ऐप पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। यह स्मार्टफोन उन यूजर्स को टारगेट करता है जो मिड-रेंज में पावरफुल परफॉर्मेंस और प्रीमियम डिजाइन चाहते हैं। 

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अमेजन पर कंपनी ने अपना लॉन्चिंग पेज जारी कर दिया है जिसमें कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन आधिकारिक तौर पर बताए गए हैं।

नया डिजाइन और प्रीमियम लुक

Nord 6 को तीन नए कलर ऑप्शन- Fresh Mint, Holographic Quick Silver और Pitch Black में पेश किया जाएगा। कंपनी ने डिजाइन में बदलाव करते हुए इसे ज्यादा प्रीमियम लुक दिया है।

फोन में रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल मिलेगा, जिसमें डुअल कैमरा सेटअप और LED फ्लैश होगा। खासतौर पर सिल्वर वेरिएंट में होलोग्राफिक बॉर्डर दिया गया है, जो इसे अलग लुक देता है।

दमदार डिस्प्ले और परफॉर्मेंस

OnePlus Nord 6 में 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो 'Sunburst HDR' सपोर्ट करेगा। इसमें 165Hz तक का हाई रिफ्रेश रेट और 3,600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है।

परफॉर्मेंस के लिए फोन में Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर दिया जाएगा। इसके साथ 12GB तक LPDDR5x RAM और 256GB तक स्टोरेज का सपोर्ट मिलेगा। कंपनी ने इसमें G2 WiFi चिप भी दी है, जो पहले के मुकाबले 3 गुना तेज इंटरनेट स्पीड देने का दावा करती है।

बैटरी बनी सबसे बड़ा हाइलाइट

Nord 6 की सबसे बड़ी खासियत इसकी 9,000mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है। कंपनी का दावा है कि यह फोन एक बार चार्ज करने पर 2.5 दिन से ज्यादा चल सकता है।

कीमत का इंतजार

हालांकि, कंपनी ने अभी कीमत और कुछ अन्य फीचर्स का खुलासा नहीं किया है। इसके लिए यूजर्स को 7 अप्रैल के लॉन्च इवेंट तक इंतजार करना होगा।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 24, 2026