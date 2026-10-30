OnePlus का धमाका! 9,000mAh बैटरी और 200MP कैमरे के साथ आ रहे दो नए फोन, जानें भारत में कब होंगे लॉन्च

स्मार्टफोन खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए OnePlus बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। कंपनी अपनी Ace 7 सीरीज के तहत दो नए 5G स्मार्टफोन OnePlus Ace 7 और OnePlus Ace 7 Pro पेश करने जा रही है। इन फोन में बड़ी बैटरी, शानदार कैमरा और तेज प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि कंपनी ने गेमिंग और बैटरी पर भी काफी ध्यान दिया है। आइए जानते हैं कि इन फोन की बैटरी, कैमरा, प्रोसेसर और भारत में लॉन्च को लेकर क्या जानकारी सामने आई है।

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9,000mAh की बैटरी और 100W चार्जिंग

OnePlus अपनी नई Ace 7 सीरीज में 9,000mAh की बड़ी बैटरी देने की तैयारी में है। यह आम स्मार्टफोन के मुकाबले काफी बड़ी बैटरी होगी। इसके साथ 100W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। कंपनी का दावा है कि फोन की बैटरी पर लगातार 24 घंटे तक वीडियो देखे जा सकेंगे। हालांकि, रोजाना इस्तेमाल में बैटरी कितनी देर चलेगी, यह फोन आने के बाद ही साफ होगा। बड़ी बैटरी उन लोगों के लिए खास हो सकती है जो लंबे समय तक फोन इस्तेमाल करते हैं।

200MP कैमरे के साथ मिलेगा शानदार जूम

रिपोर्ट्स के मुताबिक, OnePlus Ace 7 और Ace 7 Pro में 200MP का प्राइमरी रियर कैमरा मिल सकता है। वहीं, Pro मॉडल में 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस दिए जाने की उम्मीद है। इसकी मदद से 3.5x ऑप्टिकल जूम मिल सकता है। इससे दूर की चीजों की तस्वीरें लेना आसान होगा। हालांकि, कंपनी ने अभी दोनों फोन के कैमरे की पूरी जानकारी कन्फर्म नहीं की है।

गेमिंग के लिए मिलेगा दमदार प्रोसेसर

OnePlus Ace 7 में Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-series प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है। वहीं, Ace 7 Pro में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दिया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फोन की डिस्प्ले सपोर्टेड गेम्स में 185Hz तक रिफ्रेश रेट सपोर्ट कर सकती है। इसके अलावा कंपनी Dual-Path Glacier Air Cooling System भी दे सकती है। इसका मकसद गेमिंग के दौरान फोन को ज्यादा गर्म होने से बचाना है।

भारत में कब लॉन्च होंगे नए फोन?

OnePlus Ace 7 और Ace 7 Pro का चीन में लॉन्च 29 अक्टूबर को शाम 7 बजे स्थानीय समय यानी भारतीय समय के मुताबिक शाम 4:30 बजे तय था। हालांकि, भारत में इनकी लॉन्च डेट और कीमत को लेकर कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है। इससे पहले Ace सीरीज के कुछ फोन दूसरे देशों में अलग नाम से लॉन्च हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या इनमें से कोई फोन भारत में OnePlus 16R के नाम से आ सकता है? फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।