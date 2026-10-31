Nokia का नया Flip Phone करेगा कमाल! बुजुर्गों के लिए खास फीचर्स, दूर बैठे परिवार वाले भी कर सकेंगे कंट्रोल

Nokia ने अपने नए Nokia 2360 Flip फोन को बुजुर्गों और बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया है। यह एक 2G फ्लिप फोन है, जिसमें बड़े बटन, आसान इंटरफेस और इमरजेंसी SOS जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसकी सबसे खास बात Family Assist ऐप है, जिसकी मदद से परिवार के सदस्य दूर बैठे भी फोन की सेटिंग बदल सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस फोन में क्या खास है।

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दूर बैठकर भी बदल सकेंगे फोन की सेटिंग

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Nokia 2360 Flip में Family Assist फीचर दिया गया है। इसके लिए परिवार के सदस्य अपने स्मार्टफोन पर मुफ्त Family Assist ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यह ऐप Google Play Store और Apple App Store पर उपलब्ध है।

ऐप की मदद से फोन में नए कॉन्टैक्ट जोड़ने, रिमाइंडर सेट करने, आवाज कम-ज्यादा करने और SOS फीचर को कॉन्फिगर करने जैसे काम किए जा सकते हैं।

खास बात यह है कि यह सिस्टम SMS के जरिए काम करता है। इसलिए Nokia 2360 Flip में इंटरनेट डेटा प्लान की जरूरत नहीं होती।

इमरजेंसी में काम आएगा SOS बटन

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इस फोन में अलग से SOS बटन दिया गया है। इसे तीन सेकंड तक दबाने पर फोन पहले से तय नंबर पर कॉल करता है और अधिकतम पांच इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को एक साथ SMS भेजता है।

Family Assist ऐप के जरिए यह तय किया जा सकता है कि इमरजेंसी में किसे सूचना मिलेगी और मैसेज में क्या लिखा होगा।

बच्चों के लिए भी खास फीचर्स

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Nokia 2360 Flip में पैरेंटल कंट्रोल की सुविधा भी दी गई है। माता-पिता Family PIN की मदद से फोन पर कई तरह की पाबंदियां लगा सकते हैं।

इसका School Mode फोन के इस्तेमाल को केवल घड़ी और इमरजेंसी कॉल तक सीमित कर देता है। इसके अलावा माता-पिता यह तय कर सकते हैं कि बच्चा किन नंबरों पर कॉल या SMS कर सकेगा। कैमरा और गेम्स जैसे फीचर्स भी बंद किए जा सकते हैं।

बड़ी स्क्रीन और आसान डिजाइन

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स्क्रीन और बैटरी में क्या खास?

फोन में 2.8 इंच की मुख्य स्क्रीन और 1.77 इंच की बाहरी स्क्रीन दी गई है। बाहरी स्क्रीन पर फोन खोले बिना कॉल करने वाले की जानकारी देखी जा सकती है।

इसमें 1,450mAh की रिमूवेबल बैटरी है। कंपनी के मुताबिक, फोन 15 दिन तक का स्टैंडबाय टाइम और 27.5 घंटे तक का टॉक टाइम दे सकता है। हालांकि, वास्तविक बैटरी बैकअप इस्तेमाल और नेटवर्क की स्थिति पर निर्भर करेगा।

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स्टोरेज और ऑपरेटिंग सिस्टम

Nokia 2360 Flip में S30+ ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। इसमें 4MB RAM और 4MB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। माइक्रोSD कार्ड के जरिए स्टोरेज को 32GB तक बढ़ाया जा सकता है।

मनोरंजन के लिए FM रेडियो भी दिया गया है। फोन में एक माइक्रोफोन और एक स्पीकर मिलता है।

डुअल सिम और USB Type-C

यह फोन 2G नेटवर्क पर काम करता है और GSM 900/1800 बैंड को सपोर्ट करता है। इसमें दो मिनी सिम कार्ड लगाए जा सकते हैं। बॉक्स में चार्जर, USB Type-C केबल, रिमूवेबल बैटरी, क्विक स्टार्ट गाइड और सेफ्टी बुकलेट मिलती है।

Nokia 2360 Flip चारकोल, बरगंडी रेड और टील रंगों में पेश किया गया है। हालांकि, दी गई जानकारी में इसकी कीमत और बिक्री शुरू होने की तारीख का खुलासा नहीं किया गया है। खरीदने से पहले अपने इलाके में 2G नेटवर्क की उपलब्धता जांचना जरूरी होगा।