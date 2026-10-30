Noise Airwave Max 6 Review: बजट में तगड़ा साउंड और धांसू बैटरी, क्या खरीदना रहेगा फायदे का सौदा?

अगर आप करीब 5,000 रुपये खर्च करके ऐसे वायरलेस हेडफोन खरीदना चाहते हैं, जो दिखने में प्रीमियम हों, आवाज भी बढ़िया दें और बार-बार चार्ज करने की टेंशन भी न हो, तो Noise Airwave Max 6 आपको पसंद आ सकते हैं। मैंने इन हेडफोन्स को ऑफिस आने-जाने से लेकर जिम में वर्कआउट करने तक इस्तेमाल किया है। इस दौरान इनकी साउंड क्वालिटी, डिजाइन और बैटरी लाइफ ने मुझे काफी प्रभावित किया। खास बात यह है कि पहली नजर में ये अपनी कीमत से कहीं ज्यादा महंगे लगते हैं। लेकिन क्या रोजमर्रा के इस्तेमाल में भी ये उतने ही अच्छे हैं? इस्तेमाल करने के बाद मुझे लगा कि ये हेडफोन अपनी कीमत के हिसाब से काफी कुछ ऑफर करते हैं।

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डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी: प्रीमियम लुक और मजबूत बनावट

Airwave Max 6 देखने और इस्तेमाल करने में अपनी असली कीमत से कहीं ज़्यादा महंगे महसूस होते हैं। इसमें दिया गया मेटल हेडबैंड इसे एक मजबूत और टिकाऊ फील देता है, जबकि इस पर दिए गए फिजिकल बटन्स इस्तेमाल करने में काफी सुविधाजनक हैं। चलते-फिरते वॉल्यूम एडजस्ट करना हो या लिसनिंग मोड बदलना, मुझे मुश्किल टच कंट्रोल्स के मुकाबले ये फिजिकल बटन्स ज़्यादा पसंद आते हैं।

इन हेडफोन्स का वजन लगभग 304 ग्राम है। इसके साथ बॉक्स में एक हार्ड-शेल कैरिंग केस (कैरी केस) भी मिलता है, जो इसके प्रीमियम अहसास को और बढ़ा देता है। ड्यून व्हाइट (Dune White), फॉरेस्ट ग्रीन (Forest Green) और कोबाल्ट ब्लू (Cobalt Blue) जैसे कलर ऑप्शंस इसे एक अलग और आकर्षक लुक देते हैं। हालांकि, लंबे समय तक गाना सुनते वक्त इसका 304 ग्राम वजन महसूस होने लगता है और लगातार कई घंटों के इस्तेमाल के बाद कानों में थोड़ी थकान हो सकती है।

साउंड क्वालिटी: बेस (Bass) लवर्स ध्यान दें

Airwave Max 6 में 40mm + 12mm का कोएक्सियल डुअल-ड्राइवर सेटअप दिया गया है। यह LDAC को सपोर्ट करता है और इसे Hi-Res ऑडियो सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। कागज़ पर देखें तो इस बजट में ये फीचर्स वाकई काफी प्रभावशाली हैं।

इसकी आवाज काफी तेज़, दमदार और जबरदस्त बेस-हैवी (Bass-heavy) है। इसका लो-एंड बेस इतना तगड़ा है कि हिप-हॉप, इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक और बॉलीवुड गानों को सुनने का मज़ा दोगुना हो जाता है।

अगर आप एक ऐसे ऑडियोफाइल (ऑडियो पारखी) हैं जो एकदम न्यूट्रल और रेफरेंस-ग्रेड साउंड पसंद करते हैं, तो शायद आप मेरी बात से पूरी तरह सहमत न हों। इसकी ट्यूनिंग एक्यूरेसी (सटीकता) से ज्यादा पंच और इम्पैक्ट पर ध्यान देती है। इसलिए गंभीर या क्रिटिकल लिसनिंग के लिए मैं इन्हें रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन रोज़ाना के गाने सुनने के लिए ये बेहद एंटरटेनिंग हैं। मेरी राय में, इन्हें ऑडियो पुरिटान्स (पारखियों) के बजाय आम जनता की पसंद को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

इसमें स्पेशल ऑडियो (Spatial Audio) का फीचर भी दिया गया है, लेकिन मुझे यह कोई खास काम का फीचर नहीं लगा जिसके लिए इन्हें खरीदा जाए। सबसे बड़ी निराशा इसकी साथी ऐप (Companion App) का न होना है, जिसकी वजह से आप केवल डिफ़ॉल्ट ट्यूनिंग पर ही निर्भर रहते हैं और साउंड को कस्टमाइज़ करने के लिए कोई प्रॉपर इक्वलाइज़र (Equaliser) नहीं मिलता।

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ANC (नॉइज़ कैंसिलेशन): पावरफुल, कभी-कभी थोड़ा ज्यादा ही

Noise का एडैप्टिव हाइब्रिड एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन (ANC) 45dB तक का शोर घटाने का दावा करता है। डेली यूज़ में इसका ANC इतना दमदार है कि ट्रेवलिंग या सफर के दौरान काफी शांति महसूस होती है और बाहरी डिस्टर्बेंस काफी हद तक कम हो जाता है। हालांकि, कुछ यूज़र्स को ज्यादा देर तक इस्तेमाल करने पर इसका प्रेशर थोड़ा ज्यादा महसूस हो सकता है। जब आपको हेडफोन उतारे बिना अपने आसपास की आवाजें सुननी हों, तो इसका ट्रांसपेरेंसी मोड (Transparency mode) काफी काम आता है।

बैटरी लाइफ: असली शोस्टॉपर

कंपनी का दावा है कि ANC बंद रहने पर यह 120 घंटे तक और ANC ऑन रहने पर 80 घंटे तक का प्लेबैक टाइम देता है। साथ ही, तय शर्तों के तहत सिर्फ 10 मिनट की चार्जिंग में 15 घंटे तक का प्लेबैक मिलने का दावा किया गया है।

मेरा अनुभव भी कुछ ऐसा ही शानदार रहा। रोज़ाना जिम जाने और ट्रेवल के दौरान इस्तेमाल करने के बावजूद, मुझे इसे लगभग दो हफ़्तों तक चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यह एक ऐसी बैटरी सहनशक्ति है जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में बड़ा फर्क पैदा करती है, खासकर इस बजट सेगमेंट में।

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सही कीमत पर एक बेहतरीन सुझाव

Noise Airwave Max 6 पूरी तरह से कमियों से रहित नहीं है। इसमें हेडफोन कान से हटाने पर ऑटो-पॉज, ऑटोमैटिक पावर-ऑफ और साउंड कस्टमाइज़ करने के लिए ऐप सपोर्ट जैसे फीचर्स नहीं मिलते। साथ ही इसका 304 ग्राम वजन लंबे समय में थोड़ा भारी लग सकता है।

इसके बावजूद, लगभग ₹5,000 की कीमत में इसका पंचदार साउंड, पावरफुल ANC, फिजिकल कंट्रोल्स, प्रीमियम मेटल बिल्ड और शानदार बैटरी लाइफ का कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसे नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है। इस फेस्टिवल सीज़न में अगर आप इसे अपने लिए खरीद रहे हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को गिफ्ट कर रहे हैं जिसे तेज़ और बेस-हैवी म्यूज़िक पसंद है, तो यह एक बेहतरीन ऑप्शन है।

फरवरी में लॉन्च होने के बाद से ही ये हेडफोन्स चर्चा से काफी दूर रहे हैं, जिस पर मुझे वाकई हैरानी होती है। लेकिन अगर आप इस फेस्टिवल सीज़न में अपने लिए एक नया हेडफोन लेने की सोच रहे हैं, तो यह रिव्यू आपका फैसला आसान बना देगा।

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यह ऑडियोफाइल्स के लिए बने हेडफोन्स नहीं हैं, और इन्हें ऐसा होने की ज़रूरत भी नहीं है। ये एक फन, फीचर-पैक हेडफोन हैं जो अपनी कीमत से कहीं ज़्यादा डिलीवर करते हैं। Noise Airwave Max 6 आपकी खरीदारी की लिस्ट (Buying List) में जगह पाने के हकदार हैं।