Motorola करेगा 1 जून को नए स्मार्टफोन को लॉन्च

Motorola करेगा 1 जून को नए स्मार्टफोन को लॉन्च

मोटोरोला फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च करेगी, जिनमें से एक मोटोरोलारेजर 40 और दूसरा मोटोरोला रेजर 40 Ultra हो सकता है। कंपनी ने एक टीजर जारी किया है। इस टीजर में 6 सेंकेड का है। दोनो फोल्डेबल होंगे।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 19, 2023 18:57 IST
Motorola करेगा 1 जून को नए स्मार्टफोन को लॉन्च
Motorola करेगा 1 जून को नए स्मार्टफोन को लॉन्च

Motorola फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च करेगी, जिनमें से एक मोटोरोलारेजर 40 और दूसरा मोटोरोला रेजर 40 Ultra हो सकता है। कंपनी ने एक टीजर जारी किया है। इस टीजर में 6 सेंकेड का है। दोनो फोल्डेबल होंगे। 

मोटोरोलारेजर 40 Ultra की विशेषताएं 

मोटोरोला रेजर 40 अल्ट्रा में 6.7 इंच FHD+ POLED डिस्प्ले और 3.5 इंच OLED कवर डिस्प्ले हो सकता है, जिसका 60 Hz रिफ़्रेश रेट होगा। Main डिस्प्ले में 120 Hz या 144 Hz का रिफ़्रेश रेट हो सकता है। यह फोल्डेबल स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 Chipset के साथ आएगा और 8 GB RAM और 512 GB इंटरनल स्टोरेज होगी। 

Also Read: ChatGpt का मोबाइल एप हुआ लॉन्च, यूजर्स को मिलेंगे नए फीचर्स

कैमरा  

यह स्मार्टफोन एक ड्यूल रियर कैमरा सेटअप के साथ आ सकता है जिसमें 12 MP PRIMARY सेंसर और 13 MP अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस हो सकता है।सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, इसमें एक punch hole 12MP फ्रंट फेसिंग कैमरा होने की उम्मीद है। 

फ्लैगशिप फोन रेज़र 40 Ultra की कीमत 82,400, रेजर 40 की कीमत रुपये 80,000 होने की उम्मीद है
फ्लैगशिप फोन रेज़र 40 Ultra की कीमत 82,400, रेजर 40 की कीमत रुपये 80,000 होने की उम्मीद है

क्या होगा Motorola Razer 40 Ultra फोन?

मोटोरोला रेजर 40 अल्ट्रा में एक 3,500 mAh की बैटरी होने की उम्मीद है, जो 33W फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। इस फोल्डेबल स्मार्टफोन के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं की ये MYUX 5 पर चलेगा। उम्मीद है कि Ultra मॉडल लाल, नीले और काले रंगों में लांच किया जाएगा। MySmartPrice के अनुसार, Ultra मॉडल  में एक बड़ा कवर डिस्प्ले होगा जबकि रेजर 40 मॉडल में एक छोटा हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले हो सकता है जो टाइम, कॉल और मैसेज जैसे नोटिफिकेशन्स दिखायेगा। उम्मीद है की इस स्मार्टफोन का डिज़ाइन सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप जैसा होगा। 

कीमत 

मोटोरोला का फ्लैगशिप फोन रेज़र 40 Ultra की कीमत यूरोप में $1000 (रुपये 82,400) होने की संभावना है। मोटोरोला रेजर 40 की कीमत रुपये 80,000 होने की उम्मीद है।

यह स्मार्टफोन एक ड्यूल रियर कैमरा सेटअप के साथ आ सकता है
यह स्मार्टफोन एक ड्यूल रियर कैमरा सेटअप के साथ आ सकता है

 

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
May 19, 2023