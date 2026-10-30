Motorola का सबसे धांसू स्मार्टफोन जल्द देगा दस्तक, 200MP कैमरे के साथ मिलेंगे ये फीचर्स

Motorola अपना नया प्रीमियम स्मार्टफोन Motorola Signature 27 लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी ने इसके ग्लोबल लॉन्च की तारीख 5 नवंबर 2026 तय की है। भारत में भी इस फोन को नवंबर में पेश किए जाने की तैयारी है। इस स्मार्टफोन में 200MP का पेरिस्कोप कैमरा, Qualcomm का नया Snapdragon प्रोसेसर और Bang & Olufsen का साउंड सिस्टम मिलेगा। कंपनी इस बार कैमरा, परफॉर्मेंस और ऑडियो के मामले में बड़ा बदलाव करने जा रही है।

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भारत में कब लॉन्च होगा Motorola Signature 27?

Motorola ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए फोन की ग्लोबल लॉन्च डेट का ऐलान किया है। इसे 5 नवंबर को पेश किया जाएगा। भारत में भी कंपनी इसके लॉन्च की पुष्टि कर चुकी है। अक्टूबर में हुए इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में Motorola ने इस फोन को दिखाया था।

कंपनी की भारतीय वेबसाइट पर भी नवंबर में फोन से जुड़ी नई जानकारी देने का संकेत मिला है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में भी इसे 5 नवंबर को लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, भारतीय बाजार में इसकी कीमत और बिक्री की तारीख को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है।

200MP पेरिस्कोप कैमरे से मिलेगा 100x जूम

Motorola Signature 27 की सबसे बड़ी खासियत इसका कैमरा सेटअप होगा। इसमें 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया जाएगा। इसकी मदद से दूर की चीजों की भी करीब से तस्वीरें खींची जा सकेंगी। फोन में 100x तक डिजिटल जूम मिलने की भी जानकारी है।

इसके अलावा फोन में 50MP का Sony LYTIA 910 प्राइमरी कैमरा मिलेगा। इसमें OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन का सपोर्ट होगा। इससे फोटो लेते समय हाथ हिलने पर तस्वीर धुंधली होने की समस्या कम होगी। फोन के पीछे चार कैमरों का सेटअप दिखाई देता है, हालांकि बाकी सेंसर की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

Snapdragon के नए प्रोसेसर से मिलेगी तेज परफॉर्मेंस

फोन में Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर दिया जाएगा। यह 2nm तकनीक पर आधारित फ्लैगशिप चिपसेट है। इसे गेमिंग, AI और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए तैयार किया गया है। इससे भारी गेम खेलने, वीडियो एडिटिंग और एक साथ कई ऐप चलाने में मदद मिलेगी।

फोन में ArcticMesh कूलिंग सिस्टम भी दिया जाएगा। इसमें पहले के मुकाबले 40 फीसदी बड़ा 3D वेपर चैंबर इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा लिक्विड मेटल, कॉपर मेश और खास थर्मल जेल भी दिया गया है, ताकि लंबे समय तक फोन इस्तेमाल करने पर तापमान नियंत्रित रहे।

पहली बार मिलेगा Bang & Olufsen का ऑडियो

Motorola Signature 27 में Bang & Olufsen यानी B&O का साउंड सिस्टम मिलेगा। यह Motorola का पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें इस ब्रांड की ऑडियो ट्यूनिंग दी जाएगी। इससे पहले कंपनी अपने प्रीमियम स्मार्टफोन में Bose की साउंड ट्यूनिंग इस्तेमाल करती थी।

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नए फोन में म्यूजिक, फिल्म, गेमिंग और पॉडकास्ट के लिए अलग-अलग साउंड प्रोफाइल मिलने की जानकारी है। इससे Motorola अपने प्रीमियम स्मार्टफोन में ऑडियो अनुभव को भी बेहतर बनाने की तैयारी कर रहा है।