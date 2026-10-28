Motorola का नया प्रीमियम फोन भारत में मचाएगा धमाल! 200MP कैमरा और 100x जूम के साथ नवंबर में होगी एंट्री

मोटोरोला भारतीय स्मार्टफोन बाजार में एक और दमदार फोन लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी का नया स्मार्टफोन मोटोरोला सिग्नेचर 27 नवंबर में भारत में लॉन्च होगा। यह फोन खासतौर पर उन लोगों के लिए लाया जा रहा है, जो शानदार कैमरा, तेज परफॉर्मेंस और बेहतरीन साउंड चाहते हैं। कंपनी ने अपनी भारतीय वेबसाइट पर इसके कई फीचर्स की जानकारी दी है। आइए जानते हैं कि इस फोन में क्या-क्या खास मिलने वाला है।

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दमदार प्रोसेसर के साथ मिलेगी नई कूलिंग टेक्नोलॉजी

मोटोरोला सिग्नेचर 27 में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 एलीट एक्सट्रीम जेन 6 प्रोसेसर मिलेगा। कंपनी के मुताबिक, इससे गेमिंग, कैमरा, इंटरनेट कनेक्टिविटी और एआई से जुड़े काम बेहतर तरीके से किए जा सकेंगे।

फोन को ज्यादा इस्तेमाल करने पर गर्म होने से बचाने के लिए आर्कटिकमेश कूलिंग सिस्टम दिया जाएगा। इसमें डायमंड-इन्फ्यूज्ड थर्मल जेल, लिक्विड मेटल, कॉपर मेश और नया 3डी वेपर चैंबर मिलेगा। यह टेक्नोलॉजी भारी इस्तेमाल के दौरान फोन की परफॉर्मेंस बनाए रखने में मदद करेगी।

200MP कैमरा और 100 गुना जूम की सुविधा

फोटोग्राफी के लिए इस फोन में 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिलेगा। इसमें सुपर जूम प्रो फीचर दिया जाएगा, जिसकी मदद से जेनरेटिव एआई के जरिए 100 गुना तक जूम किया जा सकेगा।

इसके अलावा फोन में 50 मेगापिक्सल का सोनी लाइटिया 910 मेन कैमरा मिलेगा। कंपनी ने एआई की मदद से वीडियो क्वालिटी बेहतर बनाने वाले फीचर्स की भी जानकारी दी है। हालांकि, भारत में मिलने वाले पूरे कैमरा सेटअप की पुष्टि अभी नहीं हुई है।

साउंड और डिजाइन में क्या होगा खास?

मोटोरोला पहली बार अपने किसी स्मार्टफोन में बैंग एंड ओलुफसेन की ट्यूनिंग वाला ऑडियो सिस्टम देने जा रही है। इसमें म्यूजिक, फिल्में, गेमिंग और पॉडकास्ट के लिए अलग-अलग साउंड मोड मिलेंगे।

फोन में एयरोस्पेस-ग्रेड एल्युमिनियम फ्रेम, ग्लास-सिरेमिक एलिमेंट्स और टेक्सचर्ड फिनिश मिलेगी। इसे पैनटोन कोल स्मोक और पैनटोन कैपुलेट ऑलिव जैसे दो रंगों में पेश किए जाने की उम्मीद है।

सात साल तक अपडेट, कीमत पर अभी सस्पेंस

मोटोरोला ने सिग्नेचर 27 में सात बड़े एंड्रॉयड ओएस अपग्रेड और सात साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है। फोन में शुरुआत से एंड्रॉयड 17 मिलने की उम्मीद है।

कंपनी ने अभी भारत में इसकी कीमत, स्टोरेज वेरिएंट और बिक्री शुरू होने की तारीख नहीं बताई है। पुराने मोटोरोला सिग्नेचर की शुरुआती कीमत ₹59,999 थी, लेकिन नए मॉडल की कीमत अलग हो सकती है।

मोटोरोला ने इस फोन को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में भी दिखाया था। अब नवंबर में इसकी लॉन्चिंग से जुड़ी और जानकारी सामने आएगी। फिलहाल स्क्रीन, बैटरी, चार्जिंग स्पीड और पूरे कैमरा सेटअप की जानकारी आना बाकी है।