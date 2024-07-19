Microsoft Outage: Microsoft के सर्वर में खराबी, दुनियाभर में उड़ानें प्रभावित, बैंक से लेकर दफ्तरों में सिस्टम हुआ ठप्प

फ्लाइट से लेकर बैंकिंग और न्यूज चैनल के ऑपरेशन Microsoft की तकनीकी दिक्कत के कारण प्रभावित हुए है। आज शुक्रवार 19 जुलाई को आई इस समस्या के कारण दुनियाभर में कुछ फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा तो कुछ फ्लाइट डिले हुईं। भारत में, चार एयरलाइन - इंडिगो, स्पाइसजेट, अकासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बताया कि उनकी बुकिंग, चेक-इन और फ्लाइट अपडेट सर्विस इस तकनीकी समस्या से प्रभावित हुई है। एयरपोर्ट पर लोग सर्विसेज नहीं मिलने से परेशान हो रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज में परेशानी आई है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा, "हम इस मुद्दे से अवगत हैं और हमने कई टीमों को इसे सुलझाने के लिए शामिल किया है। हमने इसके कारण का पता लगा लिया है।

advertisement

Also Read: Microsoft Outage: IndiGo, Akasa, SpiceJet चेक-इन सिस्टम Mumbai, Delhi हवाई अड्डों पर प्रभावित हुए

बुकिंग, चेक-इन सहित अन्य ऑनलाइन सर्विसेज प्रभावित

1. अकासा एयरलाइंस ने बताया कि उसकी कुछ ऑनलाइन सर्विसेज मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट पर अस्थायी रूप से अनुपलब्ध रहेंगी। बुकिंग, चेक-इन सर्विसेज सहित हमारी कुछ ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से अनुपलब्ध रहेंगी।

2. स्पाइसजेट ने कहा- हम वर्तमान में उड़ान व्यवधानों पर अपडेट देने में तकनीकी समस्या का सामना कर रहे हैं। हमारी टीम इसे सुलझाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। किसी भी असुविधा के लिए खेद है और समस्या का समाधान हो जाने पर हम आपको सूचित करेंगे।

3. अमेरिका की अल्ट्रा लो-कॉस्ट एयरलाइंस फ्रंटियर ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लिखा- हमारे सिस्टम वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट आउटेज से प्रभावित हैं, जिसका प्रभाव अन्य कंपनियों पर भी पड़ रहा है। इस दौरान बुकिंग, चेक-इन, आपके बोर्डिंग पास तक पहुंच और कुछ उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। हम आपके धैर्य की सराहना करते हैं।

4. एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा- डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यू को कारण ग्लोबल लेवल पर कई एयरलाइन और एयरपोर्ट प्रभावित हुए है। हमें असुविधा के लिए खेद है और इस दौरान आपके धैर्य और समझ की सराहना करते हैं।

ब्रिटेन में स्काई न्यूज का प्रसारण बंद

माइक्रोसॉफ्ट की तकनीकी समस्या के कारण ब्रिटेन में स्काई न्यूज चैनल का प्रसारण बंद हो गया है। कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का कहना है कि चैनल आज सुबह से लाइव प्रसारण नहीं कर सका।

ऑस्ट्रेलिया की टेलीकॉम कंपनी टेल्स्ट्रा ग्रुप प्रभावित

ऑस्ट्रेलिया की टेलीकॉम कंपनी टेल्स्ट्रा ग्रुप ने बताया उसे भी व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी ने कहा, माइक्रोसॉफ्ट की तकनीकी दिक्कत से हमारे कुछ सिस्टम प्रभावित हैं। यह समस्या हमारे कुछ ग्राहकों के लिए कुछ रुकावट पैदा कर रही है और हम आपके धैर्य के लिए धन्यवाद देते हैं।