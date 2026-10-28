Instagram पर अब 90 मिनट तक के वीडियो! क्या खत्म होगी YouTube की बादशाहत? मेटा की नई तैयारी से बढ़ेगी टक्कर

इंस्टाग्राम अब सिर्फ छोटी रील्स और फोटो शेयर करने वाला प्लेटफॉर्म नहीं रहना चाहता। मेटा इसे ऐसे प्लेटफॉर्म में बदलने की तैयारी कर रहा है, जहां लोग लंबे वीडियो भी देख सकें। इस बदलाव से यूट्यूब और इंस्टाग्राम के बीच मुकाबला बढ़ सकता है। खासकर उन क्रिएटर्स के लिए जो वीडियो बनाकर पैसे कमाते हैं। आइए जानते हैं कि इंस्टाग्राम क्या नया करने जा रहा है और इसका क्रिएटर्स पर क्या असर पड़ेगा।

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इंस्टाग्राम पर अब 90 मिनट के वीडियो की तैयारी

मेटा इंस्टाग्राम पर 'फीचर्स' (Features) नाम के नए फॉर्मेट की टेस्टिंग कर रहा है। इसके जरिए चुनिंदा क्रिएटर्स 90 मिनट तक के हॉरिजॉन्टल वीडियो अपलोड कर सकेंगे। यानी अब पॉडकास्ट, इंटरव्यू, कॉमेडी शो और दूसरे लंबे वीडियो भी इंस्टाग्राम पर देखने को मिल सकते हैं।

इसके साथ कंपनी 'क्लिप्स ऐज रील्स' (Clips as Reels) फीचर भी टेस्ट कर रही है। इसमें लंबे वीडियो के छोटे हिस्से रील्स के तौर पर शेयर किए जा सकेंगे। इन्हें देखकर लोग पूरा वीडियो भी देख पाएंगे।

प्रतीकात्मक तस्वीर

इंस्टाग्राम के प्रमुख एडम मोसेरी ने कॉलिन और समीर शो में बताया कि पहले वह लंबे वीडियो के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अब कंपनी इस दिशा में काम कर रही है।

टेकक्रंच के मुताबिक, इसकी टेस्टिंग ब्राजील में चुनिंदा क्रिएटर्स के साथ शुरू हुई थी और अब अमेरिका में भी सीमित स्तर पर बढ़ रही है। फिलहाल भारतीय क्रिएटर्स के लिए इसकी उपलब्धता की पुष्टि नहीं हुई है। इंस्टाग्राम टीवी ऐप के जरिए भी वीडियो देखने का अनुभव बढ़ा रहा है।

कमाई के मामले में यूट्यूब क्यों है आगे?

यूट्यूब की सबसे बड़ी ताकत इसका कमाई का सिस्टम है। यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के तहत योग्य क्रिएटर्स को वॉच-पेज वीडियो पर मिलने वाले नेट विज्ञापन रेवेन्यू का 55 फीसदी हिस्सा मिलता है।

वहीं, इंस्टाग्राम पर क्रिएटर्स की कमाई मुख्य रूप से ब्रांड डील, सब्सक्रिप्शन, गिफ्ट्स और कुछ इंसेंटिव से होती है।

मेटा ने अभी नए फीचर्स फॉर्मेट के लिए कमाई का कोई स्थायी मॉडल घोषित नहीं किया है। कंपनी का कहना है कि वह ब्रांड्स, फैंस और परफॉर्मेंस के आधार पर कमाई के विकल्प तलाश रही है।लंबे वीडियो में विज्ञापन दिखाने और उनकी कमाई क्रिएटर्स के साथ बांटने पर भी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है।

भारतीय क्रिएटर्स को अब क्या करना चाहिए?

भारतीय क्रिएटर्स के लिए फिलहाल यूट्यूब छोड़ना सही रणनीति नहीं होगी। टेक रिव्यू, पढ़ाई, पॉडकास्ट और इंटरव्यू बनाने वाले क्रिएटर्स यूट्यूब पर पूरे वीडियो डाल सकते हैं।वहीं, इंस्टाग्राम रील्स पर उनके छोटे हिस्से शेयर करके नए दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। नया फीचर मिलने पर लंबे वीडियो की टेस्टिंग भी कर सकते हैं।

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क्रिएटर्स को सिर्फ व्यूज नहीं, बल्कि वॉच टाइम, ऑडियंस रिटेंशन, शेयर, लौटकर आने वाले दर्शकों और वीडियो बनाने की लागत पर भी ध्यान देना चाहिए। ब्रांड डील से होने वाली कमाई भी दर्शकों की दिलचस्पी और विज्ञापन देने वाली कंपनियों की मांग पर निर्भर करेगी।

क्या यूट्यूब के लिए बढ़ेगी मुश्किल?

इंस्टाग्राम का नया कदम यूट्यूब के लिए चुनौती बन सकता है। हालांकि, यूट्यूब के पास मजबूत सर्च सिस्टम, लंबे वीडियो देखने वाले दर्शक और कमाई का स्थापित मॉडल है।

अगर मेटा रील्स से लंबे वीडियो तक दर्शकों को पहुंचाने और क्रिएटर्स को अच्छी कमाई देने में सफल होता है, तो मुकाबला और तेज हो सकता है। फिलहाल इंस्टाग्राम का नया फॉर्मेट कमाई की गारंटी नहीं, बल्कि दर्शक बढ़ाने का एक नया मौका है।