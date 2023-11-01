मिलिए 19 वर्षीय भारतीय AI Startup संस्थापक से, जिन्होंने ChatGPT निर्माता Sam Altman से 2.3 मिलियन डॉलर जुटाए

scorecardresearch
आर्यन ने अपने एक ट्वीट में बताया, "हम किसी को भी वर्चुअल एआई वर्कर बनाने की अनुमति देते हैं जो क्लाउड में ब्राउज़र पर मानव जैसे तर्क के साथ वर्कफ़्लो के निष्पादन को स्वचालित कर सकता है।

New Delhi ,UPDATED: Nov 1, 2023 18:53 IST
Aryan Sharma ने खुलासा किया कि उन्होंने तकनीक की दुनिया में संपर्क बनाने की शुरुआत सिर्फ कोल्ड आउटरीच से की थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने 14 साल की उम्र से ही मार्गदर्शन के लिए प्रमुख हस्तियों को ईमेल भेजे थे। जब शर्मा ऑल्टमैन से मिले, तो उन्होंने कहा कि वह उनके सचिव बनने के इच्छुक हैं, ताकि वे उनसे सीख सकें और उनके आसपास रह सकें। कुछ भारतीय किशोर ओपनएआई के सैम ऑल्टमैन को अपने व्यवसाय में लाखों डॉलर का निवेश करने के लिए मनाने में कामयाब रहे। कंपनी इंड्यूस्ड एआई के दो युवा रचनाकारों में से एक, आर्यन शर्मा ने खुलासा किया कि कैसे वह ऑल्टमैन जैसे निवेशक तक पहुंचने में कामयाब रहे और उन्होंने कोडिंग और एआई के प्रति अपने शुरुआती आकर्षण का भी वर्णन किया। ओवरपॉवरड पर एक पॉडकास्ट के दौरान, आर्यन शर्मा ने खुलासा किया कि उन्होंने तकनीक की दुनिया में संपर्क बनाने की शुरुआत सिर्फ कोल्ड आउटरीच से की थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने 14 साल की उम्र से ही मार्गदर्शन के लिए प्रमुख हस्तियों को ईमेल भेजे थे। शर्मा ने दावा किया कि उनमें से कुछ लोगों ने उनसे उन्हें ईमेल भेजना बंद करने के लिए भी कहा। उन्होंने खुलासा किया कि उन दोनों ने कुछ पैसे बचाए और यात्राओं के लिए सैन फ्रांसिस्को गए। फिर वे दोस्तों के साथ रहते थे और कार्यक्रमों में जाते थे जहाँ वे ऑल्टमैन जैसे लोगों को देखते थे। दोनों ने एक नेटवर्क बनाने और एआई इकोसिस्टम में प्रभावशाली लोगों के संपर्क में रहने में काफी समय बिताया, जिसके बाद आर्यन ने खुलासा किया कि वह आखिरकार ऑल्टमैन से मिलने में कामयाब रहे। जब शर्मा ऑल्टमैन से मिले, तो उन्होंने कहा कि वह उनके सचिव बनने के इच्छुक हैं, ताकि वे उनसे और ओपनएआई से सीख सकें। बैठक के बाद उन्होंने संपर्क में रहने का फैसला किया। आर्यन शर्मा और आयुष पाठक दोनों अपने नए एआई प्लेटफॉर्म, इंड्यूस्ड एआई के फंडिंग राउंड के दौरान ऑल्टमैन के पास पहुंचे। इंड्यूस्ड एआई में एक ब्राउज़र कार्यों को पूरा करने के लिए अनिवार्य रूप से एआई एजेंट का उपयोग करता है।

कंपनी का दावा है कि AI कर्मचारी आपके ब्राउज़र कार्यों को स्वचालित कर देंगे। कंपनी के अनुसार, AI पूरी तरह से क्लाउड-आधारित है, यही कारण है कि यह मशीन पर अन्य कार्यों में बाधा नहीं डालेगा। इंड्यूस्ड का दावा है कि यह अपने एआई के साथ मानव-जैसा तर्क प्रदान कर सकता है। यह ब्राउज़र को प्रमाणीकरण के अलावा मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना वेब सेवाओं के साथ बातचीत करने की अनुमति देगा। आर्यन ने अपने एक ट्वीट में बताया, "हम किसी को भी वर्चुअल एआई वर्कर बनाने की अनुमति देते हैं जो क्लाउड में ब्राउज़र पर मानव जैसे तर्क के साथ वर्कफ़्लो के निष्पादन को स्वचालित कर सकता है।

Nov 1, 2023