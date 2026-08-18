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Newsटेक्नोलॉजीMahindra BE 6 Sporteq में नया फीचर; अब टेलगेट पर दिखा सकेंगे अपना मैसेज AI और स्मार्ट तकनीक से लैस हुई SUV

Mahindra BE 6 Sporteq में नया फीचर; अब टेलगेट पर दिखा सकेंगे अपना मैसेज AI और स्मार्ट तकनीक से लैस हुई SUV

महिंद्रा ने बीई 6 Sporteq में नया निजीकरण फीचर पेश किया है, जिसके जरिए मालिक टेलगेट पर अपना पसंदीदा संदेश दिखा सकेंगे। नई टीईक्यू_एक्सटिंग तकनीक के साथ इलेक्ट्रिक SUV में कई स्मार्ट फीचर्स जोड़े गए हैं, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मनोरंजन और सुरक्षा से जुड़े विकल्प शामिल हैं।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 18, 2026 17:14 IST
AI Generated Image

In Short

  • महिंद्रा बीई 6 Sporteq में नया टीईक्यू_एक्सटिंग फीचर मिला, जिससे टेलगेट पर अपना संदेश दिखा सकेंगे मालिक
  • SUV में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सुविधाओं के साथ मनोरंजन और सुरक्षा के नए फीचर्स जोड़े गए
  • बीई 6 Sporteq आठ वेरिएंट और तीन बैटरी विकल्पों के साथ 11.45 लाख रुपये शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है

महिंद्रा ने अपनी इलेक्ट्रिक SUV बीई 6 Sporteq में नया निजीकरण फीचर पेश किया है। इस फीचर की मदद से कार मालिक अपनी पसंद का संदेश बनाकर उसे गाड़ी के पीछे वाले हिस्से यानी टेलगेट पर दिखा सकेंगे। यह सुविधा महिंद्रा की नई टीईक्यू_एक्सटिंग तकनीक का हिस्सा है, जो Sporteq सीरीज में दिए गए सॉफ्टवेयर आधारित फीचर्स में शामिल है। इस नए फीचर के साथ बीई 6 Sporteq में गाड़ी को अपनी पसंद के हिसाब से बदलने का नया विकल्प जुड़ गया है।

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टीईक्यू_एक्सटिंग से टेलगेट पर दिखेगा खुद का संदेश

बीई 6 Sporteq में दिया गया टीईक्यू_एक्सटिंग फीचर कार मालिकों को अपनी गाड़ी को और ज्यादा व्यक्तिगत बनाने का मौका देता है। इसके जरिए मालिक अपना खुद का संदेश तैयार कर सकते हैं और उसे SUV के पीछे वाले हिस्से यानी टेलगेट पर दिखा सकते हैं। महिंद्रा ने इस फीचर को गाड़ी में एक नए तरह के व्यक्तिगत अनुभव के तौर पर पेश किया है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जुड़े हुए फीचर्स से लैस है Sporteq

टीईक्यू_एक्सटिंग के अलावा बीई 6 Sporteq में कई सॉफ्टवेयर आधारित सुविधाएं दी गई हैं। टीईक्यू_टॉक फीचर गूगल Gemini के साथ काम करता है, जिसमें 17 विशेष कृत्रिम बुद्धिमत्ता एजेंट दिए गए हैं। यह सिस्टम 100 से ज्यादा मुख्य सुविधाओं और 48 एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, जिसमें गाड़ी के नियंत्रण, रास्ते की जानकारी, संगीत और समाचार जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

टीईक्यू_प्ले और टीईक्यू_ड्राइव में मिलेंगी नई सुविधाएं

बीई 6 Sporteq में टीईक्यू_प्ले फीचर के तहत कराओके, गाड़ी के अंदर गेम खेलने, निजी ऑडियो, डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस जैसी सुविधाएं मिलती हैं। वहीं टीईक्यू_ड्राइव में कस्टम ड्राइव मोड, ड्रिफ्ट मोड, ट्राइब ड्राइव, रिवाइव और रिवाइव एसओएस जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा टीईक्यू_मी में ड्राइवर के हिसाब से सेटिंग और टीईक्यू_सिक्योर में सिक्योर360 प्रो, घुसपैठ अलर्ट और डिजिटल चाबी जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

आठ वेरिएंट में उपलब्ध होगी बीई 6 Sporteq

महिंद्रा बीई 6 Sporteq को आठ वेरिएंट वन, टू, थ्री, थ्री प्लस, फोर, एफई, एफई फोर और लॉन्च एडिशन में लेकर आई है। इसमें वेरिएंट के अनुसार 59 किलोवॉट घंटा, 70 किलोवॉट घंटा और 79 किलोवॉट घंटा बैटरी विकल्प दिए गए हैं। इसकी शुरुआती कीमत बैटरी आधारित सेवा विकल्प के साथ 11.45 लाख रुपये एक्स-शोरूम है, जबकि बैटरी सहित कीमत 26.95 लाख रुपये तक जाती है।

बैटरी आधारित सेवा यानी बीएएएस में ग्राहकों को बैटरी इस्तेमाल के लिए 3.75 रुपये प्रति किलोमीटर का भुगतान करना होगा। वहीं बैटरी के साथ 59 किलोवॉट घंटा वन वेरिएंट की शुरुआती कीमत 19.45 लाख रुपये है।

तीन स्क्रीन वाला केबिन और नए रंग विकल्प

बीई 6 Sporteq में टू वेरिएंट से ऊपर तीन स्क्रीन वाला कोस्ट-टू-कोस्ट डिजिटल कॉकपिट दिया गया है। SUV को चार नए बाहरी रंग रोसो इम्पुल्सो, रूबी वेलवेट, ग्रेफाइट स्टॉर्म और फायरस्टॉर्म ऑरेंज सैटिन में पेश किया गया है। इसके साथ ही कुल रंग विकल्पों की संख्या 12 हो गई है।

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बीई 6 Sporteq की डिलीवरी 26 अगस्त से शुरू होगी। महिंद्रा मौजूदा बीई 6, एक्सईवी 9ई और एक्सईवी 9एस ग्राहकों के लिए भी कुछ नए सॉफ्टवेयर फीचर्स ओवर द एयर अपडेट के जरिए उपलब्ध कराएगी। यह अपडेट जनवरी 2027 से चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाएंगे और सुविधाओं की उपलब्धता मॉडल और वेरिएंट के अनुसार अलग-अलग होगी।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 18, 2026