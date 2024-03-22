America में Apple के खिलाफ iPhone Monopoly को लेकर मुकदमा !

US Department of Justice ने गुरुवार को टेक कंपनी Apple पर मुकदमा दायर किया है। उसमें iPhone मैन्युफैक्चरर पर अत्यधिक लागत के जरिए स्मार्टफोन मार्केट में अवैध रूप से एकाधिकार (Monopoly) जमाने और कॉम्पिटिशन को कम करने का आरोप लगाया गया है। डिपार्टमेंट ने आरोप लगाया कि एप्पल अपनी मार्केट पावर का इस्तेमाल कंज्यूमर्स, डेवलपर्स, कंटेंट क्रिएटर, आर्टिस्ट, पब्लिशर्स, स्मॉल बिजनेस और मर्चेंट्स से ज्यादा पैसा कमाने के लिए करता है। डिपार्टमेंट का यह भी आरोप है कि एप्पल के जरिए अपनाई गई नीतियों से कंज्यूमर्स और एपल की कुछ सर्विस के साथ कॉम्पिटिशन करने वाली छोटी कंपनियों को नुकसान पहुंच रहा है।

advertisement

एप्पल पर सुपर ऐप्स क्रिएशन को रोकने का भी आरोप

मुकदमे में एप्पल पर सुपर ऐप्स के क्रिएशन को रोकने का भी आरोप लगाया गया है। मेटा जैसी अन्य टेक्नोलॉजी कंपनियां लंबे समय से आईफोन पर ऐसे सुपर-ऐप्स लॉन्च करना चाहती हैं। कंपनी के खिलाफ मुकदमे की खबर के कारण गुरुवार को वॉल स्ट्रीट पर एप्पल के शेयर में 4.09% की गिरावट देखने को मिली।

Also Read: iQOO Z9 5G: कैसा है ये फोन?

एप्पल ने कहा- तथ्यों और कानून के आधार पर यह मुकदमा गलत

अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड ने कहा,'कंज्यूमर्स को इसलिए अधिक कीमत नहीं चुकानी चाहिए क्योंकि कंपनियाँ एंटीट्रस्ट कानूनों का उल्लंघन करती हैं। यदि इसे चुनौती न दी गई, तो एप्पल अपने स्मार्टफोन एकाधिकार को मजबूत करना जारी रखेगा।' वहीं एप्पल ने कहा है कि यह मुकदमा हमारी पहचान और उन सिद्धांतों को खतरे में डालता है जो एप्पल के प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटेटिव मार्केट में अलग पहचान दिलाते हैं। यह मुकदमा,' तथ्यों और कानून के आधार पर गलत है, और हम इसको डिफेंड करेंगे।कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि यदि यह मुकदमा सफल रहा तो इससे एक खतरनाक मिसाल कायम होगी, जिससे सरकार को लोगों की टेक्नोलॉजी डिजाइन करने में सख्ती बरतने का अधिकार मिल जाएगा।

पिछले साल एप्पल ने अमेरिका में लेटेस्ट स्मार्टवॉच की बिक्री रोकी थी

पिछले साल दिसंबर में एप्पल ने लेटेस्ट वॉच सीरीज 9 और वॉच अल्ट्रा 2 की बिक्री पर रोक लगाई थी। कंपनी ने ये फेसला इन स्मार्टवॉच में दिए गए ब्लड ऑक्सीजन फीचर के पेंटेट विवाद के कारण लिया था। हालांकि, बाद में US कोर्ट ऑफ अपील से कंपनी को राहत मिल गई थी।