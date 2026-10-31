नया स्मार्टफोन खरीदने वालों को झटका! Lava के फोन ₹3,000 तक होंगे महंगे, कंपनी ने बता दी तारीख

अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। भारतीय स्मार्टफोन कंपनी Lava अपने कई फोन की कीमतें बढ़ाने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के कुछ स्मार्टफोन 15 नवंबर 2026 से ₹3,000 तक महंगे हो सकते हैं। इसका असर खासतौर पर बजट और मिड-रेंज स्मार्टफोन खरीदने वाले ग्राहकों पर पड़ सकता है। आखिर कंपनी कीमतें क्यों बढ़ा रही है और किन फोन पर इसका असर होगा? आइए जानते हैं।

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15 नवंबर से कितनी बढ़ेंगी कीमतें?

फोनएरेना की रिपोर्ट के मुताबिक, Lava ने स्मार्टफोन की कीमतों में बदलाव करने का फैसला किया है। कंपनी के अलग-अलग मॉडल की कीमतों में अधिकतम ₹3,000 तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

नई कीमतें 15 नवंबर से लागू होंगी। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस मॉडल की कीमत में कितनी बढ़ोतरी होगी। ऐसे में नया Lava स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे ग्राहकों के लिए आने वाले दिनों में कीमतों पर नजर रखना जरूरी होगा।

Lava क्यों बढ़ा रही है फोन की कीमत?

कंपनी ने कीमत बढ़ाने के पीछे मौजूदा स्मार्टफोन इंडस्ट्री की परिस्थितियों और मेमोरी की कमी को वजह बताया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, मेमोरी शॉर्टेज जैसी चुनौतियों के चलते कंपनी को अपने स्मार्टफोन की कीमतों में बदलाव करना पड़ रहा है। हालांकि, कीमतों में बढ़ोतरी सभी स्मार्टफोन पर एक जैसी होगी या नहीं, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

Lava के कौन-कौन से स्मार्टफोन हैं बाजार में?

Lava एक भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड है, जो मुख्य रूप से बजट और मिड-रेंज सेगमेंट में फोन बेचता है। कंपनी भारत में फीचर फोन भी बेचती है।

Lava ने हाल ही में अपनी Virat सीरीज लॉन्च की थी। इसके अलावा कंपनी की Agni और Bold N सीरीज भी भारतीय बाजार में मौजूद हैं। कंपनी कर्व्ड डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन भी बेचती है। हालांकि, इन सीरीज के किन मॉडल की कीमतें बढ़ेंगी, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है।

भारतीय मोबाइल बाजार में कितनी है हिस्सेदारी?

काउंटरप्वाइंट की रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 की तीसरी तिमाही में Lava और Ai+ जैसे भारतीय ब्रांड ने मिलकर देश के स्मार्टफोन बाजार में करीब 7% हिस्सेदारी हासिल की।

भारतीय बाजार में Lava का मुकाबला Xiaomi, Realme और Vivo जैसे बड़े स्मार्टफोन ब्रांड से है।

₹30,000 से कम वाले फोन पर फोकस

Lava फिलहाल भारतीय बाजार में ₹30,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन सेगमेंट पर ज्यादा ध्यान दे रही है।

कंपनी की कोशिश बजट और मिड-रेंज ग्राहकों के बीच अपनी मौजूदगी मजबूत करने की है।

ऐसे में 15 नवंबर से प्रस्तावित कीमतों में बढ़ोतरी इस सेगमेंट के ग्राहकों के लिए अहम हो सकती है। फोन खरीदने से पहले संबंधित मॉडल की मौजूदा और नई कीमत की तुलना करना बेहतर रहेगा।