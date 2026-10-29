Lava के स्मार्टफोन पर बंपर फेस्टिव ऑफर, ₹7,549 से खरीदें फोन, फीचर फोन भी हुए सस्ते, देखें पूरी लिस्ट

दिवाली से पहले नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय मोबाइल कंपनी Lava ने फेस्टिव सीजन को देखते हुए अपने स्मार्टफोन और फीचर फोन पर खास ऑफर्स का ऐलान किया है। इस सेल में ग्राहकों को कई मोबाइल फोन कम कीमत पर खरीदने का मौका मिलेगा। खास बात यह है कि कंपनी के ये ऑफर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टोर्स पर मिलेंगे। इसके अलावा बैंक ऑफर्स और No Cost EMI की सुविधा भी दी जा रही है।

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Lava के इन स्मार्टफोन पर मिल रहे ऑफर्स

Lava की फेस्टिव सेल में कई स्मार्टफोन को कम कीमत पर खरीदा जा सकता है। कंपनी के Lava BOLD N4 Lite के 3GB RAM और 32GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 7,549 रुपये रखी गई है। वहीं, Lava Bold N2 5G का 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वाला मॉडल 12,249 रुपये में उपलब्ध होगा।

इन स्मार्टफोन पर बैंक ऑफर्स का फायदा भी उठाया जा सकता है। साथ ही ग्राहकों को No Cost EMI का विकल्प मिलेगा, जिससे फोन खरीदने के लिए पूरी रकम एक साथ खर्च नहीं करनी पड़ेगी।

Lava BOLD N4 Lite में क्या है खास?

Lava BOLD N4 Lite में 6.56 इंच का qHD डिस्प्ले दिया गया है। फोन में 5000mAh की बैटरी मिलती है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मौजूद है।

इसके अलावा फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। फेस्टिव सेल के दौरान ग्राहक इस स्मार्टफोन को 7,549 रुपये में खरीद सकेंगे।

प्रतीकात्मक तस्वीर

Lava Virat V1 भी हुआ सस्ता

फेस्टिव ऑफर्स में Lava Virat V1 भी शामिल है। Amazon India पर इस स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 9,745 रुपये लिस्ट की गई है। इस कीमत पर ग्राहकों को 4GB RAM और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलेगा।

फोन में 13 मेगापिक्सल का कैमरा और Unisoc SC9863A प्रोसेसर दिया गया है। इसके अलावा इसमें 5000mAh की बैटरी मिलती है।

फीचर फोन पर भी मिल रही छूट

Lava ने केवल स्मार्टफोन ही नहीं, बल्कि फीचर फोन की कीमतों में भी कटौती की है। फेस्टिव ऑफर्स में Lava Gem Power Plus, Lava A2 Smart और Lava Hero Shakti 2026 जैसे मॉडल शामिल हैं।

Lava Gem Power Plus की MRP 1,759 रुपये है, लेकिन सेल में इसे 1,699 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यानी ग्राहकों को 60 रुपये की छूट मिलेगी।

वहीं, Lava A2 की MRP 1,286 रुपये है, जबकि फेस्टिव सेल में इसकी कीमत 1,199 रुपये रखी गई है। इस फोन पर 87 रुपये की बचत होगी।

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इस तरह Lava की फेस्टिव सेल में स्मार्टफोन के साथ फीचर फोन खरीदने वाले ग्राहकों को भी कम कीमत और अलग-अलग ऑफर्स का फायदा मिलेगा।