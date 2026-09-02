Apple CEO के तौर पर John Ternus का पहला मैसेज, बोले- ‘अगले हफ्ते होगी बड़ी लॉन्चिंग’
Apple में बड़ा नेतृत्व बदलाव हुआ है। John Ternus ने कंपनी के नए CEO के तौर पर कमान संभाल ली है, जबकि Tim Cook अब Executive Chair की भूमिका में रहेंगे। पहले ही दिन Ternus ने कर्मचारियों को खास संदेश भेजा और अगले हफ्ते होने वाले बड़े Apple लॉन्च का संकेत भी दिया।
In Short
- Apple ने John Ternus को नया CEO नियुक्त किया है, जबकि Tim Cook अब Executive Chair की भूमिका संभालेंगे।
- CEO बनने के पहले दिन Ternus ने कर्मचारियों को संदेश भेजकर Tim Cook के नेतृत्व और योगदान की तारीफ की।
- Ternus ने 9 सितंबर के बड़े Apple लॉन्च का संकेत दिया, जिसमें नए iPhone और Apple Watch पेश होने की उम्मीद है।
एप्पल ने जॉन टर्नस को कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वहीं, टिम कुक अब कार्यकारी अध्यक्ष की नई भूमिका संभालेंगे। मुख्य कार्यकारी के तौर पर अपने पहले ही दिन टर्नस ने कर्मचारियों को एक संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने टीम के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कुक के लंबे नेतृत्व व योगदान की खुलकर तारीफ की।
नई जिम्मेदारी संभालते ही टर्नस ने यह भी साफ कर दिया कि कंपनी के लिए आने वाला हफ्ता काफी अहम रहने वाला है। उन्होंने 9 सितंबर को होने वाले बड़े कार्यक्रम की ओर इशारा करते हुए कहा कि कंपनी अगले हफ्ते एक “शानदार” पेशकश के लिए तैयार है।
पहले दिन टिम कुक को दिया खास धन्यवाद
कर्मचारियों को भेजे संदेश में टर्नस ने लिखा कि मुख्य कार्यकारी के तौर पर अपने पहले दिन वह सभी को शुभकामनाओं और गर्मजोशी भरे संदेशों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं।
उन्होंने टिम कुक के प्रति भी आभार जताया। टर्नस के मुताबिक, इस बदलाव के दौरान कुक ने उनके साथ अपना अनुभव और जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि एप्पल खुशकिस्मत रही कि उसे ऐसा मुख्य कार्यकारी मिला, जिसने अपने मूल्यों, शालीनता और मानवीय सोच के साथ कंपनी का नेतृत्व किया। टर्नस ने कहा कि उन्हें खुशी है कि कुक अब भी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर एप्पल से जुड़े रहेंगे।
‘दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी’ का नेतृत्व करना सम्मान
अपने संदेश में टर्नस ने एप्पल को “दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी” बताते हुए कहा कि इस जिम्मेदारी को संभालना उनके लिए सम्मान की बात है।
उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि वह कंपनी के सामने मौजूद अवसरों और आने वाले नए उत्पादों को लेकर बेहद उत्साहित हैं। टर्नस ने उन उत्पादों का भी जिक्र किया, जिन पर कंपनी अभी काम कर रही है, साथ ही उन नए विचारों की बात की जिन्हें एप्पल की टीम भविष्य में विकसित करेगी। उनका संदेश साफ था कि आने वाले वर्षों में नई तकनीक और उत्पाद तैयार करने में एप्पल की टीम की भूमिका सबसे अहम रहेगी।
9 सितंबर के कार्यक्रम पर टर्नस की नजर
मुख्य कार्यकारी के तौर पर टर्नस का पहला बड़ा कार्यक्रम 9 सितंबर को होने वाला एप्पल का आयोजन होगा। कर्मचारियों को भेजे संदेश में उन्होंने लिखा, “अगले हफ्ते हमारा एक बड़ा कार्यक्रम है, जो शानदार होने वाला है।”
उन्होंने इस आयोजन को संभव बनाने के लिए टीम के काम की भी तारीफ की और कर्मचारियों को धन्यवाद दिया।
यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि नई जिम्मेदारी संभालने के तुरंत बाद एप्पल का बड़ा उत्पाद पेश करने वाला कार्यक्रम होने जा रहा है। ऐसे में टर्नस के लिए यह उनके कार्यकाल की शुरुआती बड़ी परीक्षा भी होगी।
आईफोन 18 प्रो से मोड़ने वाले आईफोन तक की उम्मीद
इस कार्यक्रम के दौरान एप्पल से कई नए उपकरण पेश करने की उम्मीद है। इनमें आईफोन 18 प्रो सीरीज, कंपनी का मोड़ने वाला फोन आईफोन अल्ट्रा, एप्पल वॉच सीरीज 12 और एप्पल वॉच अल्ट्रा 4 शामिल हो सकते हैं।
इसके अलावा कंपनी घर में इस्तेमाल होने वाले कुछ नए उत्पाद भी पेश कर सकती है। हालांकि, इन उत्पादों को लेकर अंतिम तस्वीर कार्यक्रम के दौरान ही साफ होगी। इन संभावित पेशकशों को देखते हुए टर्नस के लिए मुख्य कार्यकारी के तौर पर पहला हफ्ता काफी अहम रहने वाला है।
भविष्य के उत्पादों को लेकर भी उत्साहित टर्नस
अपने संदेश में टर्नस ने सिर्फ अगले कार्यक्रम की बात नहीं की। उन्होंने उन उत्पादों का भी जिक्र किया जो पहले से तैयार किए जा रहे हैं और उन उत्पादों की भी बात की, जिनकी कल्पना एप्पल की टीम आने वाले समय में करेगी। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि दुनिया में कोई दूसरी टीम नहीं है, जिसके साथ वह भविष्य बनाने को ज्यादा पसंद करेंगे।
टर्नस ने अपने संदेश का अंत कर्मचारियों के काम की तारीफ और धन्यवाद के साथ किया। उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले समय में कंपनी की दिशा को लेकर और जानकारी साझा की जाएगी।