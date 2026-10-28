सितंबर में ग्राहकों को जोड़ने की जबरदस्त रेस! जानें किस कंपनी ने मारी बाजी, BSNL और Vi का क्या रहा हाल

भारत में मोबाइल नेटवर्क कंपनियों के बीच ग्राहकों को जोड़ने की होड़ तेज होती जा रही है। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं, वोडाफोन आइडिया और सरकारी कंपनी बीएसएनएल भी अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ाने में जुटी हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई की सितंबर 2026 की रिपोर्ट से पता चलता है कि किस कंपनी ने कितने नए ग्राहक जोड़े और कौन इस रेस में आगे रहा।

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जियो और एयरटेल में किसने मारी बाजी?

ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर में रिलायंस जियो ने 27.13 लाख नए मोबाइल ग्राहक जोड़े। वहीं, भारती एयरटेल के साथ 26.92 लाख नए ग्राहक जुड़े। यानी दोनों कंपनियों के बीच सिर्फ करीब 21,000 ग्राहकों का अंतर रहा।

सितंबर के आखिर तक जियो के कुल मोबाइल ग्राहकों की संख्या 51.11 करोड़ पहुंच गई। वहीं, एयरटेल के पास 49.43 करोड़ ग्राहक थे। इस तरह कुल ग्राहकों के मामले में जियो करीब 1.7 करोड़ की बढ़त के साथ पहले नंबर पर बनी रही।

दोनों कंपनियां नेटवर्क बढ़ाने, नए ऑफर्स और प्रीमियम मोबाइल सर्विसेज के जरिए ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं।

वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल का कैसा रहा हाल?

वोडाफोन आइडिया यानी वीआई ने भी सितंबर में नए ग्राहक जोड़े। कंपनी से 5,50,119 नए ग्राहक जुड़े, जिसके बाद इसके कुल ग्राहकों की संख्या 20 करोड़ के पार पहुंच गई।

सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने सितंबर में 6,25,633 नए ग्राहक जोड़े। रिपोर्ट में बीएसएनएल के कुल ग्राहकों की संख्या 942.96 मिलियन बताई गई है।इससे साफ है कि जियो और एयरटेल के अलावा दूसरी कंपनियों के ग्राहकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है।

देश में मोबाइल और इंटरनेट यूजर्स कितने बढ़े?

सितंबर में भारत के कुल वायरलेस ग्राहकों की संख्या 65.7 लाख बढ़कर 130 करोड़ पहुंच गई। इनमें से 53 लाख से ज्यादा नए ग्राहक अकेले जियो और एयरटेल ने जोड़े।

वहीं, देश में ब्रॉडबैंड यानी हाई-स्पीड इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों की संख्या भी बढ़ी है। सितंबर के आखिर तक यह आंकड़ा 110.768 करोड़ पहुंच गया। इसमें पिछले महीने के मुकाबले 0.59 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।ट्राई ने यह रिपोर्ट 1,596 टेलीकॉम ऑपरेटर्स से मिले आंकड़ों के आधार पर तैयार की है।

ग्राहकों की बढ़ती संख्या से क्या संकेत मिलते हैं?

इन आंकड़ों से पता चलता है कि देश में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज की मांग लगातार बढ़ रही है। कंपनियां ज्यादा ग्राहकों को जोड़ने के साथ पुराने ग्राहकों को बनाए रखने और 5जी नेटवर्क का विस्तार करने पर भी ध्यान दे रही हैं।

हालांकि, नए ग्राहक जोड़ने के मामले में जियो और एयरटेल का दबदबा बरकरार है। सितंबर में जुड़े ज्यादातर नए मोबाइल ग्राहक इन्हीं दो कंपनियों के पास गए।