क्या आपका भी Gmail बंद होने वाला है

Google उपयोगकर्ताओं को, विशेष रूप से निष्क्रिय खातों वाले लोगों को, अनजाने डेटा हानि से सुरक्षा के लिए, समय-समय पर खाता जांच के लिए अनुस्मारक स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Nov 24, 2023 17:15 IST
Google खातों को हटाने की योजना बनाई है जो कम से कम 2 सालों से इनएक्टिव हैं

Google ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण अपडेट की घोषणा की है, 1 दिसंबर से टेक दिग्गज ने उन Google खातों को हटाने की योजना बनाई है जो कम से कम 2 सालों से इनएक्टिव हैं। इन निष्क्रिय Gmail से फोटो, ड्राइव दस्तावेज़ भी हटा लिए जाएंगे। Google ने स्पष्ट रूप से कहा है कि YouTube या Blogger सामग्री वाले खातों को छूट मिलती रहेगी। इन गतिविधियों में ईमेल पढ़ना या भेजना, Google ड्राइव का उपयोग करना, YouTube वीडियो देखना, Google Play Store से ऐप्स डाउनलोड करना, Google खोज का उपयोग करना और थर्ड पार्टी ऐप्स या सेवाओं के लिए "Google के साथ साइन इन करें" का उपयोग करना शामिल है। 

Google उपयोगकर्ताओं को, विशेष रूप से निष्क्रिय खातों वाले लोगों को, अनजाने डेटा हानि से सुरक्षा के लिए, समय-समय पर खाता जांच के लिए अनुस्मारक स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। 1 दिसंबर की समय सीमा नजदीक होने के साथ, उपयोगकर्ताओं से दृढ़ता से आग्रह किया जाता है कि वे अपने खातों को सुरक्षित करने और डेटा के किसी भी अप्रत्याशित नुकसान को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Nov 24, 2023