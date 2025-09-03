ChatGPT Down: ओपन एआई का प्रमुख चैटबॉट, ChatGPT बुधवार को दुनिया भर में अचानक ठप हो गया। लाखों यूजर्स ने लॉगिन से लेकर चैट रिस्पॉन्स तक सभी फीचर्स के डाउन होने की शिकायत की। इसके कुछ ही मिनटों बाद कंपनी ने अपने ऑफिशियल सिस्टम स्टेटस पेज पर आउटेज की पुष्टि की।

OpenAI ने बताया कि उन्हें कुछ तकनीकी परेशानी हो रही है। ChatGPT सही से जवाब नहीं दे रहा है। वे उन सर्विस की जांच कर रहे हैं जो इससे जुड़ी हैं। यह समस्या आधे घंटे से ज्यादा समय तक रही जिससे ChatGPT के मुख्य काम पर असर पड़ा है।

ये सर्विसेज हुई प्रभावित

इस आउटेज ने ChatGPT की लगभग हर सर्विस को प्रभावित किया जिसमें:

लॉगिन, वेब और मोबाइल ऐप्स (iOS, Android)

WhatsApp और 1-800-CHAT-GPT

Dall-E, GPT Vision, Image Generation

Deep Research, Advanced Data Analysis

वॉयस मोड, मेमोरी, GPTs और एजेंट

फ़ाइल अपलोड, कॉन्टेक्स्ट कनेक्टर्स

Windows और macOS डेस्कटॉप ऐप्स

हालांकि, APIs, एम्बेडिंग्स और फाइन-ट्यूनिंग जैसी सर्विसेज़ सामान्य रूप से चल रही थीं, जिनका अपटाइम लगभग 99.7% रहा।

यूजर्स की शिकायतें

Downdetector और सोशल मीडिया पर हजारों यूजर्स ने शिकायत की कि उन्हें 'Unusual error' मैसेज दिख रहा है, चैट हिस्ट्री एक्सेस नहीं हो रही और जरूरी काम अटक गया है। कई छात्रों और प्रोफेशनल ने कहा कि उनका एकेडमी वर्क, बिजनेस टास्क और पर्सनल प्रोजेक्ट्स अचानक रुक गए हैं।

चिंता का कारण

पिछले कुछ महीनों में यह ChatGPT का एक और बड़ा आउटेज है। भले ही प्लेटफॉर्म का कुल अपटाइम 99.36% है, लेकिन बार-बार रुकावटों ने इसकी स्टेबिलिटी पर सवाल खड़े किए हैं।

OpenAI की प्रतिक्रिया

कंपनी ने कहा है कि इंजीनियरिंग टीम समस्या की जांच कर रही है और हम इसे जल्द से जल्द सुलझाने पर काम कर रहे हैं। इस बीच कई यूजर्स ने Google Gemini, Microsoft Copilot, Perplexity AI, Jasper Chat और YouChat जैसे ऑप्शनल एआई टूल्स की ओर रुख किया।