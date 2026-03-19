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Newsटेक्नोलॉजीiPhone यूजर्स सावधान! बिना कुछ डाउनलोड किए हैक हो जाएगा आपका आईफोन, इस खतरनाक स्पाईवेयर से दुनिया भर में हड़कंप

iPhone यूजर्स सावधान! बिना कुछ डाउनलोड किए हैक हो जाएगा आपका आईफोन, इस खतरनाक स्पाईवेयर से दुनिया भर में हड़कंप

रिसर्चर्स के मुताबिक, यह स्पाईवेयर इतना शातिर है कि सिर्फ एक संक्रमित वेबसाइट खोलने मात्र से यह डिवाइस के सिस्टम में घुसकर आपके मैसेज, ईमेल और लोकेशन जैसे निजी डेटा को चोरी कर सकता है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 19, 2026 15:05 IST
AI Generated Image

In Short

  • ‘DarkSword’ स्पाईवेयर बिना ऐप डाउनलोड किए सिर्फ वेबसाइट खोलने से फोन हैक कर सकता है
  • पुराने iOS वर्जन इस्तेमाल करने वाले करोड़ों iPhone यूजर्स पर बड़ा खतरा
  • एप्पल ने सुरक्षा के लिए तुरंत लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट करने की सलाह दी

दुनियाभर के करोड़ों iPhone यूजर्स के लिए एक गंभीर सुरक्षा चेतावनी जारी की गई है। एक नए और बेहद खतरनाक स्पाईवेयर टूल 'डार्कस्वॉर्ड' (DarkSword) का पता चला है, जो बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए ही आपके फोन में सेंध लगा सकता है।

रिसर्चर्स के मुताबिक, यह स्पाईवेयर इतना शातिर है कि सिर्फ एक संक्रमित वेबसाइट खोलने मात्र से यह डिवाइस के सिस्टम में घुसकर आपके मैसेज, ईमेल और लोकेशन जैसे निजी डेटा को चोरी कर सकता है।

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27 करोड़ आईफोन्स पर मंडरा रहा खतरा

इस स्पाईवेयर का सबसे बड़ा निशाना वे यूजर्स हैं जो अपने आईफोन को अपडेट नहीं रखते हैं। एप्पल के आंकड़ों के अनुसार, दुनिया भर में लगभग 25% यूजर्स अब भी पुराने iOS वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि करीब 22 करोड़ से 27 करोड़ आईफोन यूजर्स पर इस हैकिंग का सीधा खतरा मंडरा रहा है। यह मैलवेयर विशेष रूप से iOS 18.4 और 18.6 वर्जन पर चल रहे स्मार्टफोन्स को प्रभावित कर रहा है।

'DarkSword' कैसे करता है हमला?

हैकर्स इस हमले के लिए ऐसी वेबसाइट्स का सहारा ले रहे हैं जो दिखने में बिल्कुल असली लगती हैं, जैसे कि '.gov.ua' डोमेन वाली साइट्स। इस अटैक की सबसे डरावनी बात यह है कि इसके लिए यूजर को किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने या कोई फाइल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार फोन के अंदर पहुंचने के बाद, यह टूल यूजर की जानकारी के बिना चुपचाप डेटा चोरी करना शुरू कर देता है।

सुरक्षा के लिए एप्पल की सलाह

एप्पल के प्रवक्ता ने रॉयटर्स से बातचीत में स्पष्ट किया है कि कंपनी का 'सेफ ब्राउजिंग' फीचर ऐसी खतरनाक वेबसाइट्स को ब्लॉक करने में सक्षम है। हालांकि, कंपनी ने जोर देकर कहा है कि इस तरह के एडवांस्ड मैलवेयर से बचने का सबसे प्रभावी तरीका अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट रखना है। अब तक ऐसे टूल सिर्फ चुनिंदा हाई-प्रोफाइल लोगों को निशाना बनाते थे, लेकिन अब इनका इस्तेमाल आम यूजर्स के खिलाफ भी हो रहा है।

अपडेट न करना पड़ सकता है भारी

अक्सर यूजर्स अपने फोन को समय पर अपडेट करने में आलस दिखाते हैं, जो उनके लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है। एप्पल लगातार सिक्योरिटी पैच जारी करता रहता है ताकि ऐसे नए खतरों को रोका जा सके। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप भी उन्हीं 25% लोगों में शामिल हैं जो पुराना सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके निजी डेटा की सुरक्षा दांव पर है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 19, 2026