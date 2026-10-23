जबरदस्त क्रेज! Blinkit पर 5 मिनट में आउट ऑफ स्टॉक हुआ iPhone Duo

एप्पल के नए फोल्डेबल स्मार्टफोन आईफोन डुओ को लेकर ग्राहकों में काफी दिलचस्पी देखने को मिली है। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट पर इस फोन की बिक्री शुरू होते ही कुछ ही मिनटों में पूरा स्टॉक खत्म हो गया। अब कंपनी दोबारा स्टॉक लाने की तैयारी कर रही है। हालांकि, फिलहाल यह फोन कुछ चुनिंदा इलाकों में ही उपलब्ध कराया गया था। ऐसे में सवाल है कि फोन की बिक्री कब शुरू हुई, कितनी जल्दी स्टॉक खत्म हुआ और ग्राहकों को दोबारा इसे खरीदने का मौका कब मिलेगा।

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सिर्फ 5 मिनट में खत्म हुआ पूरा स्टॉक

ब्लिंकिट ने 23 अक्टूबर को सुबह 8:15 बजे आईफोन डुओ की बिक्री शुरू की थी। लेकिन बिक्री शुरू होने के महज पांच मिनट के अंदर ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी फोन बिक गए। इसकी जानकारी ब्लिंकिट के सीईओ अलबिंदर ढींडसा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक पोस्ट के जरिए दी।

उन्होंने बताया कि आईफोन डुओ की शुरुआती बिक्री केवल दिल्ली-एनसीआर में शुरू की गई थी। कंपनी आने वाले कुछ हफ्तों में फोन का नया स्टॉक लाने पर काम कर रही है।

कितने आईफोन बिके, अभी नहीं मिली जानकारी

ब्लिंकिट पर आईफोन डुओ का स्टॉक पांच मिनट में खत्म जरूर हो गया, लेकिन कंपनी ने यह नहीं बताया कि शुरुआती बिक्री के लिए कितने फोन उपलब्ध कराए गए थे।

इसलिए फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि कुल कितने आईफोन डुओ बेचे गए। पांच मिनट में स्टॉक खत्म होने से सिर्फ यह साफ होता है कि प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए रखे गए सभी फोन बिक गए। इससे पूरे भारत में फोन की कुल मांग का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।

We launched iPhone Duo on Blinkit at 8:15 AM this morning (only in Delhi NCR). All units were sold out within 5 minutes 🤯 We're working on getting more stock in the coming weeks. — Albinder Dhindsa (@albinder) October 23, 2026

पहले भी कई एप्पल प्रोडक्ट्स बेच चुका है ब्लिंकिट

आईफोन डुओ से पहले भी ब्लिंकिट अपने प्लेटफॉर्म पर एप्पल के कई प्रीमियम प्रोडक्ट्स उपलब्ध करा चुका है।

अलबिंदर ढींडसा ने अपनी पिछली एक्स पोस्ट में बताया था कि आईफोन 18 प्रो (iPhone 18 Pro) ब्लिंकिट पर चारों रंगों में उपलब्ध है। इसके अलावा कंपनी के प्रोडक्ट लाइनअप में आईफोन 18 प्रो मैक्स, एप्पल वॉच सीरीज 12 और एयरपॉड्स 5 भी शामिल हैं।

ढींडसा के मुताबिक, ब्लिंकिट ने एप्पल के साथ साझेदारी की है, ताकि दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु और दूसरे शहरों में ग्राहकों तक एप्पल के नए प्रोडक्ट्स पहुंचाए जा सकें।

दोबारा कब खरीद सकेंगे iPhone Duo?

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फिलहाल आईफोन डुओ की बिक्री दिल्ली-एनसीआर तक सीमित है। ब्लिंकिट ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि फोन का नया स्टॉक किस तारीख को आएगा।

कंपनी ने दूसरे शहरों में आईफोन डुओ की बिक्री शुरू करने की भी कोई घोषणा नहीं की है। ऐसे में जो ग्राहक पहली सेल में फोन नहीं खरीद पाए, उन्हें आने वाले हफ्तों में नए स्टॉक के लिए ब्लिंकिट प्लेटफॉर्म पर नजर रखनी होगी।