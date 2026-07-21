iPhone 18 Pro Max की कीमत तोड़ सकती हैपुराने रिकॉर्ड, लॉन्च से पहले सामने आई बड़ी जानकारी

iPhone 18 Pro Max: Apple की नई iPhone सीरीज का इंतजार हर साल लाखों यूजर्स करते हैं। इस बार भी Pro मॉडल्स को लेकर चर्चा तेज है और लोग जानना चाहते हैं कि कंपनी अपने नए फोन में क्या बदलाव कर सकती है।

हालांकि, Apple की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है।लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max खरीदने के लिए यूजर्स को कितने पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं?

advertisement

अमेरिका में $1,499 तक जा सकती है कीमत

लीक्स के मुताबिक अमेरिका में iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत करीब $1,099 से $1,299 के बीच हो सकती है। वहीं iPhone 18 Pro Max की कीमत $1,299 से शुरू होकर $1,499 तक पहुंच सकती है।

कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि Apple नए मॉडल्स की कीमत $200 तक बढ़ा सकता है। हालांकि, दूसरी रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी बढ़ी हुई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का बोझ खुद उठाकर कीमत को पिछले मॉडल के आसपास रख सकती है। असली कीमत का पता ऑफिशियल लॉन्च के बाद ही चलेगा।

लेकिन आखिर ऐसे कौन से अपग्रेड हैं, जिनकी वजह से iPhone 18 Pro महंगा हो सकता है?'

ये खबर पढ़ना ना भूलें: जापान में 11% तक महंगा हुआ iPhone 17, क्या अब भारत में भी बढ़ने वाली है कीमत?

क्यों महंगा हो सकता है iPhone 18 Pro?

रिपोर्ट्स के मुताबिक मेमोरी और एआई हार्डवेयर की बढ़ती कॉस्ट नए iPhone की कीमत बढ़ा सकती है। इसके अलावा A20 Pro चिप, नए एआई फीचर्स, नया कैमरा हार्डवेयर, बेहतर बैटरी टेक्नोलॉजी और फास्ट कनेक्टिविटी पार्ट्स भी फोन को महंगा बना सकते हैं।

अगर लीक्स सही निकले, तो यह पिछले कुछ सालों में Apple की सबसे बड़ी प्राइस बढ़ोतरी में से एक हो सकती है।

लेकिन कीमत बढ़ने के साथ कैमरे में कौन सा बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है?

कैमरे में मिल सकता है बड़ा अपग्रेड

लीक्स के मुताबिक iPhone 18 Pro Max में Sony IMX905 प्राइमरी कैमरा सेंसर और वेरिएबल अपर्चर मिल सकता है। वेरिएबल अपर्चर की मदद से यूजर कैमरा लेंस में जाने वाली रोशनी को कंट्रोल कर सकेंगे।

इससे कम रोशनी में फोटो, नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर, पोर्ट्रेट फोटो और ओवरऑल इमेज क्वालिटी बेहतर हो सकती है। यह सॉफ्टवेयर से बनाए गए बैकग्राउंड ब्लर से अलग होगा।

लेकिन कैमरे के साथ नई A20 Pro चिप फोन की स्पीड और बैटरी में कितना बदलाव ला सकती है?

2nm टेक्नोलॉजी पर बन सकती है A20 Pro चिप

iPhone 18 Pro सीरीज में नई A20 Pro चिप मिल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रोसेसर एडवांस 2nm मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर तैयार किया जा सकता है।

advertisement

इस चिप से फोन की प्रोसेसिंग और ग्राफिक्स बेहतर हो सकते हैं। साथ ही बैटरी कम खर्च होने, फोन के कम गर्म होने और एआई फीचर्स के ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने की उम्मीद है। यह चिप Apple के ऑन-डिवाइस एआई फीचर्स को भी पावर दे सकती है।

लेकिन नई चिप के अलावा iPhone 18 Pro सीरीज में और कौन से फीचर्स मिल सकते हैं?

और कौन से फीचर्स मिल सकते हैं?

लीक्स के मुताबिक iPhone 18 Pro सीरीज में बेहतर बैटरी लाइफ, छोटा डायनेमिक आइलैंड और बेहतर सैटेलाइट कनेक्टिविटी मिल सकती है। फोन में Apple Intelligence फीचर्स, टाइटेनियम डिजाइन और iOS 27 भी दिया जा सकता है।

हालांकि, Apple ने अभी इनमें से किसी भी फीचर को ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया है। फोन की असली जानकारी कंपनी के लॉन्च इवेंट में ही सामने आएगी।

अब सवाल है कि iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max कब लॉन्च हो सकते हैं?

सितंबर 2026 में हो सकता है लॉन्च

Apple आमतौर पर सितंबर में अपनी नई फ्लैगशिप iPhone सीरीज लॉन्च करता है। इसी वजह से iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को सितंबर 2026 में पेश किए जाने की उम्मीद है।

advertisement

लॉन्च के कुछ समय बाद फोन के प्री-ऑर्डर शुरू हो सकते हैं और कुछ हफ्तों के अंदर इसकी बिक्री भी शुरू की जा सकती है। हालांकि, कीमत, फीचर्स और लॉन्च डेट से जुड़ी सभी बातें फिलहाल लीक्स और एनालिस्ट्स के अनुमान पर टिकी हैं।