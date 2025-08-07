iPhone 17 Launch Date: iPhone 17 कब होगा लॉन्च? लीक में सामने आई बड़ी जानकारी

Apple अपने नए स्मार्टफोन सीरीज iPhone 17 (iPhone 17 Series) की लॉन्चिंग की तैयारी में जुटा है। हर साल की तरह इस बार भी सितंबर के महीने में iPhone लॉन्च होने की उम्मीद है। अगर बीते दो साल के ट्रेंड को देखें तो Apple आमतौर पर सितंबर के दूसरे हफ्ते में अपना मेगा इवेंट करता है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

9 सितंबर को हो सकता है बड़ा इवेंट

एक जर्मन वेबसाइट Phone-Ticker की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि Apple 9 सितंबर को अपना नया iPhone 17 लॉन्च कर सकता है। वेबसाइट ने अपने सीक्रेट सोर्स के हवाले से यह जानकारी दी है। हालांकि, अभी तक Apple ने इस लॉन्च डेट को लेकर कोई ऑफिशियल एलान नहीं किया है। लेकिन माना जा रहा है कि कंपनी जल्द ही इस डेट को पब्लिक कर देगी।

पहली बार आएगा iPhone 17 Air

इस बार Apple कुछ नया करने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी iPhone 17 Air नाम से एक नया वर्जन भी लॉन्च करेगी। यह फोन खासतौर पर स्लिम डिजाइन को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। लीक्स के अनुसार इसमें सिंगल रियर कैमरा दिया जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि यह मॉडल मौजूदा iPhone 17 Plus की जगह लेगा।

iPhone 17 Air को फ्लैगशिप स्मार्टफोन माना जा रहा है, लेकिन अभी तक कंपनी ने इस मॉडल के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है।

Samsung Galaxy S25 Edge से होगा मुकाबला

iPhone 17 Air का सीधा मुकाबला Samsung Galaxy S25 Edge से होगा, जिसे पहले ही भारत और ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जा चुका है। Samsung का दावा है कि यह उसका अब तक का सबसे पतला फोन है। इसकी मोटाई सिर्फ 5.8mm है और इसका वजन 163 ग्राम है।

Samsung Galaxy S25 Edge को इसके ultra slim design और हल्के वजन की वजह से काफी पसंद किया जा रहा है।

चार मॉडल्स लॉन्च करेगा Apple

इस साल भी Apple चार नए हैंडसेट लॉन्च कर सकता है, जिनके नाम iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, और iPhone 17 Pro Max हैं।

लीक्स के मुताबिक, इस बार कैमरा सिस्टम में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। कैमरा की एलाइनमेंट को भी बदलने की बात कही जा रही है। साथ ही, कैमरा सेंसर की quality और performance को पहले से बेहतर बनाया जा सकता है।