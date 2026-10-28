YouTube की बढ़ेगी टेंशन? Instagram पर अब 90 मिनट के वीडियो की तैयारी, क्रिएटर्स की कमाई पर भी बड़ा अपडेट

Instagram अब YouTube को सीधी टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। अभी तक Instagram पर छोटे वीडियो यानी Reels का दबदबा रहा है, लेकिन अब कंपनी लंबे वीडियो पर भी ध्यान दे रही है। इसके लिए Instagram एक नया फीचर टेस्ट कर रहा है, जिसका नाम Features है। इसकी मदद से क्रिएटर्स 90 मिनट तक के वीडियो अपलोड कर सकेंगे। हालांकि, फिलहाल यह सुविधा सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है।

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Instagram पर कैसे काम करेगा नया Features?

Instagram का नया Features टूल क्रिएटर्स को 90 मिनट तक के हॉरिजॉन्टल यानी चौड़ी स्क्रीन वाले वीडियो अपलोड करने की सुविधा देगा। इससे पॉडकास्ट, लंबे व्लॉग, कॉमेडी शो और दूसरे वीडियो बनाना आसान होगा।

कंपनी फिलहाल अमेरिका में कुछ चुनिंदा क्रिएटर्स के साथ इसकी टेस्टिंग कर रही है। इससे पहले ब्राजील में भी इसका ट्रायल किया गया था।

Instagram इसमें Clips as Reels नाम का विकल्प भी दे रहा है। इसके जरिए क्रिएटर्स लंबे वीडियो का छोटा हिस्सा Reel के रूप में शेयर कर सकेंगे। इस Reel से दर्शक सीधे पूरा वीडियो देख पाएंगे।

यूजर्स लंबे वीडियो फोन में सेव करने के साथ टीवी पर भी देख सकेंगे।

क्या YouTube की तरह होगी कमाई?

YouTube पर क्रिएटर्स लंबे वीडियो में दिखने वाले विज्ञापनों से कमाई करते हैं। कंपनी विज्ञापनों से होने वाली कमाई का 55 फीसदी हिस्सा क्रिएटर्स को देती है।

वहीं, Instagram पर छोटे वीडियो बनाने वाले क्रिएटर्स की कमाई काफी हद तक ब्रांड डील पर निर्भर करती है।

फिलहाल Instagram ने Features के लिए YouTube जैसा कोई तय विज्ञापन कमाई साझा करने का प्लान घोषित नहीं किया है।

Meta के मुताबिक, कंपनी क्रिएटर्स को उनके वीडियो की परफॉर्मेंस, फैंस और ब्रांड्स के जरिए कमाई के नए तरीके देने पर विचार कर रही है।

पहले भी कर चुका है लंबे वीडियो की कोशिश

Instagram के लिए लंबे वीडियो का प्रयोग नया नहीं है। कंपनी ने 2018 में IGTV लॉन्च किया था, लेकिन यह YouTube जैसा लोकप्रिय नहीं हो पाया। इसके बाद 2022 में इसे बंद कर दिया गया।

Instagram के प्रमुख Adam Mosseri ने भी माना कि वह शुरुआत में लंबे वीडियो वापस लाने के पक्ष में नहीं थे। हालांकि, कंपनी अब चाहती है कि यूजर्स अपने पसंदीदा क्रिएटर्स के लंबे वीडियो भी Instagram पर ही देख सकें।

Reels के लिए भी आएगा नया फीचर

Features के साथ Instagram Series नाम का एक और टूल टेस्ट कर रहा है।

इसकी मदद से क्रिएटर्स एक ही विषय से जुड़ी कई Reels को अपने प्रोफाइल पर एक जगह रख सकेंगे। इससे दर्शकों को किसी कहानी या वीडियो सीरीज के सभी हिस्से आसानी से मिल जाएंगे।

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Instagram अपनी TV ऐप को Apple TV तक भी बढ़ा रहा है। फिलहाल Samsung, Fire TV और Google TV पर इसका सपोर्ट मौजूद है।

हालांकि, Features और Series सभी यूजर्स के लिए कब उपलब्ध होंगे, इसकी आधिकारिक तारीख अभी सामने नहीं आई है।