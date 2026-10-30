दुनिया के टॉप 25 क्रिएटर्स में दो भारतीयों ने बनाई जगह! जानिए कौन हैं भविता मंदावा और मुहम्मद रिजवान

सोशल मीडिया अब सिर्फ फोटो और वीडियो शेयर करने का प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है। यहां लोग अपने टैलेंट और क्रिएटिविटी के दम पर दुनियाभर में पहचान बना रहे हैं। इंस्टाग्राम भी ऐसे क्रिएटर्स को सम्मानित कर रहा है, जो अपने अलग अंदाज से लोगों का ध्यान खींचते हैं। इस बार इंस्टाग्राम रिंग्स अवॉर्ड्स 2026 में भारत के दो नाम शामिल हुए हैं। आइए जानते हैं कि ये दोनों कौन हैं, कैसे मशहूर हुए और इस अवॉर्ड की खासियत क्या है।

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दुनिया के 25 विजेताओं में दो भारतीय शामिल

इंस्टाग्राम ने 29 अक्टूबर को रिंग्स अवॉर्ड्स 2026 के 25 ग्लोबल विजेताओं की घोषणा की। इनमें भारतीय मॉडल भविता मंदावा और केरल के फ्रीस्टाइल फुटबॉलर मुहम्मद रिजवान शामिल हैं।

इस लिस्ट में नॉर्वे के फुटबॉलर एर्लिंग हालैंड, रैपर लिटिल सिम्ज, कॉमेडियन जॉर्डन फर्स्टमैन, फैशन डिजाइनर सालेहे बेम्बरी और फोटोग्राफर रेनेल मेड्रानो जैसे बड़े नाम भी हैं। ये अवॉर्ड फैशन, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, कॉमेडी, फोटोग्राफी और फूड जैसे अलग-अलग क्षेत्रों के क्रिएटर्स को दिए जाते हैं।

कौन हैं भारतीय मॉडल भविता मंदावा?

आंध्र प्रदेश में जन्मीं और हैदराबाद में पली-बढ़ीं भविता मंदावा ने जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। इसके बाद वह इंटीग्रेटेड डिजाइन और मीडिया की पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क गईं।

न्यूयॉर्क के एक सबवे स्टेशन पर फैशन डिजाइनर मैथ्यू ब्लेजी की नजर उन पर पड़ी। इसके बाद उन्होंने बोटेगा वेनेटा के लिए अपना पहला रैंप वॉक किया।

दिसंबर 2025 में भविता शनेल के मेटियर्स डी आर्ट शो की शुरुआत करने वाली पहली भारतीय मॉडल बनीं। वह शनेल हाउस एंबेसडर भी हैं और ब्रिटिश वोग के कवर पर नजर आ चुकी हैं।

कौन हैं केरल के मुहम्मद रिजवान?

केरल के मुहम्मद रिजवान अपने फ्रीस्टाइल फुटबॉल ट्रिक्स और क्रिएटिव वीडियो के लिए मशहूर हैं। नवंबर 2023 में उन्होंने झरने में फुटबॉल किक करते हुए एक रील पोस्ट की थी।

इस वीडियो को 600 मिलियन यानी 60 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले। जनवरी 2024 में इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स से भी पहचान मिली। रिजवान अपने वीडियो के जरिए भारत के फ्रीस्टाइल फुटबॉल टैलेंट को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं।

क्या हैं इंस्टाग्राम रिंग्स अवॉर्ड्स?

इंस्टाग्राम ने 2025 में रिंग्स अवॉर्ड्स की शुरुआत की थी। इसका मकसद ऐसे क्रिएटर्स को सम्मान देना है, जो कुछ नया करते हैं और अपने कंटेंट से अलग पहचान बनाते हैं।इसमें सिर्फ फॉलोअर्स की संख्या नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी, ओरिजिनैलिटी और लोगों पर पड़ने वाले असर को अहमियत दी जाती है।

किसने चुने विजेता और क्या मिलेगा?

विजेताओं का चुनाव नॉमिनेशन और वोटिंग के जरिए हुआ। जजिंग पैनल में डोनाटेला वर्साचे, एएसएपी रॉकी, क्लोई झाओ, फिनियस, मिकाएला शिफ्रिन, भारतीय शेफ विकास खन्ना, इंस्टाग्राम प्रमुख एडम मोसेरी और ईवा चेन शामिल थे।

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विजेताओं को फिजिकल रिंग के साथ इंस्टाग्राम पर डिजिटल पहचान और प्रोफाइल पर्सनलाइजेशन फीचर्स मिलेंगे।भविता और रिजवान की सफलता दिखाती है कि अलग-अलग क्षेत्रों का भारतीय टैलेंट अब सोशल मीडिया के जरिए ग्लोबल पहचान बना रहा है।