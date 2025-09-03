Instagram PiP Feature: इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए बड़ी और अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल यूट्यूब की तरह अब इंस्टाग्राम पर भी Picture-in-Picture (PiP) मोड देखने को मिल सकता है जिसके बाद यूजर्स इंस्टा रील्स से बाहर आने के बाद भी एक फ्लोटिंग विंडो में उसे चलते हुए देख सकेंगे जैसा अभी यूट्यूब वीडियो में देखने को मिलता है। खबर है कि मेटा की कंपनी इंस्टाग्राम ने इस फीचर की टेस्टिंग भी शुरू कर दी है।

इस फीचर को सबसे पहले ऐप रिसर्चर राडु ऑनसेस्कु ने नोटिस किया। उन्होंने थ्रेड्स पर एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, “Instagram is testing a new ‘Picture-in-Picture’ feature for Instagram Reels.”

कैसे करता है काम?

इंस्टाग्राम पर एक पॉप-अप, यूजर्स को 'Try Picture in Picture' का ऑप्शन दिखाता है। इस पर क्लिक करने पर यूजर को शेयर स्क्रीन पर ले जाया जाता है, जहां PiP एक्टिवेट करने का टॉगल मिलता है। एक्टिवेशन के बाद, रील्स एक छोटे, रिसाइजेबल विंडो में चलती रहती हैं, जो होम स्क्रीन या अन्य ऐप्स के ऊपर फ्लोट कर सकती है।

इस फीचर के साथ यूजर मैसेज का जवाब दे सकते हैं, वेब ब्राउज कर सकते हैं या कोई और ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर भी उनकी रील्स स्क्रीन पर चलती रहेंगी।

फिलहाल यह फीचर सीमित यूजर्स तक ही उपलब्ध है। कंपनी ने न तो कोई टाइमलाइन दी है और न ही पक्का किया है कि PiP को बड़े पैमाने पर लॉन्च किया जाएगा।

लंबे वीडियो देखते समय यूजर उन्हें बीच में छोड़े बिना बैकग्राउंड में चला सकते हैं। क्रिएटर्स के लिए यह फायदेमंद हो सकता है क्योंकि इससे टोटल वॉच टाइम बढ़ने की संभावना है। इंस्टाग्राम लंबे फॉर्मेट कंटेंट को पुश कर रहा है, और PiP यूजर का ध्यान बनाए रखने में मदद कर सकता है।

इंस्टाग्राम की रणनीति

कुछ महीने पहले इंस्टाग्राम हेड एडम मोसेरी ने इस फीचर की संभावना पर इशारा किया था। अब लगता है कि उन बातचीतों ने असली टेस्टिंग का रूप ले लिया है।