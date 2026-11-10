Instagram पर अब उम्र छिपाना होगा मुश्किल! गलत जन्मतिथि डालने पर भी AI करेगा पहचान

इंस्टाग्राम पर अब गलत जन्मतिथि डालकर अपनी उम्र छिपाना आसान नहीं होगा। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने किशोर यूजर्स की पहचान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने का फैसला किया है। इसके जरिए कंपनी उन यूजर्स की भी पहचान कर सकेगी, जिन्होंने अकाउंट बनाते समय अपनी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा बताई है। आइए जानते हैं कि इस बदलाव का इंस्टाग्राम यूजर्स पर क्या असर पड़ेगा।

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अब AI से होगी किशोर यूजर्स की पहचान

मेटा ने 9 नवंबर को अपनी एआई आधारित उम्र पहचानने वाली तकनीक को दुनियाभर में लागू करने की घोषणा की। इस तकनीक का मकसद ऐसे किशोरों की पहचान करना है, जो अपनी असली उम्र छिपाकर खुद को वयस्क बताते हैं।

अगर एआई सिस्टम को लगता है कि कोई यूजर 18 साल से कम उम्र का है, तो उसके अकाउंट पर इंस्टाग्राम के टीन अकाउंट वाले सुरक्षा नियम लागू किए जा सकते हैं। यानी सिर्फ जन्मतिथि बदलकर इन पाबंदियों से बचना मुश्किल हो सकता है।

इंस्टाग्राम पर क्या-क्या पाबंदियां लगेंगी?

मेटा के टीन अकाउंट में किशोरों की सुरक्षा के लिए कई खास इंतजाम किए गए हैं। इनमें अनजान लोगों से संपर्क सीमित करना, कुछ तरह के कंटेंट तक पहुंच पर रोक लगाना और स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करने जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

फेसबुक और मैसेंजर पर भी किशोर यूजर्स के लिए इसी तरह के सुरक्षा नियम मौजूद हैं। कंपनी का मकसद कम उम्र के यूजर्स को सोशल मीडिया पर ज्यादा सुरक्षित माहौल देना है।

फेसबुक और थ्रेड्स पर भी लागू होगी तकनीक

मेटा की यह नई पहल सिर्फ इंस्टाग्राम तक सीमित नहीं है। कंपनी फेसबुक पर भी उम्र पहचानने वाली एआई तकनीक का विस्तार कर रही है। इसके अलावा इस साल के आखिर तक थ्रेड्स पर भी इसे दुनियाभर में लागू करने की योजना है।

ऑस्ट्रेलिया में कंपनी उम्र का अनुमान लगाने के लिए एपल से मिलने वाले एज-रेंज सिग्नल का भी इस्तेमाल शुरू कर चुकी है। वहीं अमेरिका में इस महीने से माता-पिता को इंस्टाग्राम पर नोटिफिकेशन भेजे जाएंगे। इनमें टीन अकाउंट की सुरक्षा सुविधाओं और बच्चों की सही उम्र दर्ज करने की जानकारी दी जाएगी।

कानूनी विवादों के बीच मेटा का बड़ा कदम

मेटा का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब कंपनी बच्चों और किशोरों पर सोशल मीडिया के असर को लेकर कानूनी चुनौतियों का सामना कर रही है।

अगस्त में मेटा ने अमेरिका के लगभग सभी राज्यों और क्षेत्रों के साथ किशोरों को कथित नुकसान पहुंचाने से जुड़े मुकदमों में 18 अरब डॉलर तक के समझौते किए थे। इनमें कम उम्र के यूजर्स की पहचान बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता भी शामिल थी।

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पिछले महीने लॉस एंजिलिस में एक किशोर से जुड़े मामले में भी कंपनी ने समझौता किया था। इस मामले में सोशल मीडिया के अत्यधिक इस्तेमाल से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होने के आरोप लगाए गए थे।

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि मेटा की एआई तकनीक किशोरों और वयस्कों की उम्र का अनुमान कितनी सटीकता से लगा पाएगी।