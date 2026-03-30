रिफर्बिश्ड फोन मार्केट में तेजी! सेकंड-हैंड मोबाइल मार्केट में iPhone की बादशाहत कायम

भारत में कभी 'सेकंड-हैंड' मोबाइल का मतलब होता था परिवार में किसी बड़े का पुराना फोन बच्चों को मिल जाना। लेकिन अब यह चलन तेजी से बदल रहा है। भारतीय ग्राहक अब पुराने फोन को घर में रखने के बजाय उसे बेचकर अच्छी कीमत वसूलने को ज्यादा समझदारी मान रहे हैं। फ्लिपकार्ट के एक प्रवक्ता ने 'बिजनेस टुडे' को बताया कि भारत के कुल स्मार्टफोन बाजार में अब पुराने फोन की हिस्सेदारी लगभग 20% हो गई है और यह सेगमेंट नए फोन की बिक्री के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है।

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पुराने फोन के बाजार में एप्पल का जलवा

भले ही नए फोन के मामले में कई कंपनियां रेस में हों, लेकिन पुराने फोन के बाजार में एप्पल का राज है। 'कैशिफाई' (Cashify) की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, साल की पहली छमाही में रिफर्बिश्ड फोन बाजार में आईफोन की हिस्सेदारी 64.5% रही।

कैशिफाई के को-फाउंडर नकुल कुमार बताते हैं कि भारत में आईफोन की रीसेल वैल्यू सबसे ज्यादा होने की वजह ब्रांड पर भरोसा और लंबे समय तक मिलने वाला सॉफ्टवेयर अपडेट है।

आजकल लोग 15,000 से 30,000 रुपये के बजट में नया मिड-रेंज एंड्रॉइड फोन खरीदने के बजाय आईफोन 12 प्रो या आईफोन 13 प्रो जैसे पुराने मॉडल्स खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसे 'अफोर्डेबल प्रीमियम' का नाम दिया गया है, जहां कम पैसों में महंगे फोन का अनुभव मिल जाता है।

एंड्रॉइड बाजार में सैमसंग और शाओमी की स्थिति

आईफोन के बाद एंड्रॉइड सेगमेंट में सैमसंग की रीसेल वैल्यू सबसे बेहतर मानी जा रही है, खासकर प्रीमियम मॉडल्स में। आंकड़ों के अनुसार, वनप्लस की बाजार हिस्सेदारी 10.2% और शाओमी की करीब 9.7% रही है।

हालांकि, शाओमी जैसे ब्रांड्स के दाम पुराने होने पर तेजी से गिरते हैं क्योंकि इनके नए मॉडल बहुत जल्दी-जल्दी लॉन्च होते हैं, जिससे पुराने मॉडल की मांग कम हो जाती है। फ्लिपकार्ट के अनुसार, एंड्रॉइड का रीसेल मार्केट अभी विकसित हो रहा है और आने वाले समय में इसमें और मजबूती आएगी।