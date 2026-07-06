अब हर गांव तक पहुंचेगा Flipkart! इंडिया पोस्ट ने कर दी पहली डिलीवरी, बदल जाएगी ऑनलाइन शॉपिंग की तस्वीर

India Post Flipkart Delivery: इंडिया पोस्ट और फ्लिपकार्ट की लास्ट माइल डिलीवरी पार्टनरशिप अब कागजों से निकलकर जमीन पर शुरू हो गई है। 22 मई 2026 को दोनों के बीच यह पार्टनरशिप हुई थी। अब इसके तहत पहला फ्लिपकार्ट पार्सल गुजरात के कुहा में सफलतापूर्वक डिलीवर किया गया है। यह डिलीवरी पोस्टमैन श्री मालेक मुंतजिरहुसैन ने की।

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गुजरात के कुहा से हुई इस पहली डिलीवरी को इंडिया पोस्ट और फ्लिपकार्ट की पार्टनरशिप की अहम शुरुआत माना जा रहा है। इस पहल का मकसद ई-कॉमर्स पार्सल को ज्यादा भरोसेमंद तरीके से लोगों के घरों तक पहुंचाना है। खासकर उन इलाकों में, जहां डिलीवरी नेटवर्क को और मजबूत करने की जरूरत है।

India Post and Flipkart have come together to strengthen last-mile delivery, combining the unmatched reach and trust of India’s postal network with the convenience of e-commerce.



As part of this India Post × Flipkart Last Mile Delivery partnership, Shri Malek Muntjirhusen,… pic.twitter.com/FczXgfEFOS — India Post (@IndiaPostOffice) July 5, 2026

मई में हुआ था एग्रीमेंट

भारत में ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने और देशभर में लास्ट माइल डिलीवरी बेहतर बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स और फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच मई में एग्रीमेंट साइन हुआ था। यह एग्रीमेंट नई दिल्ली में साइन किया गया था।

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डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स की ओर से पार्सल डायरेक्टरेट के जनरल मैनेजर श्री नीरज कुमार झा और फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से डायरेक्टर कमर्शियल श्री हरविंदर कपूर ने इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। इस मौके पर दोनों संगठनों के सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे।

इंडिया पोस्ट के नेटवर्क का मिलेगा फायदा

इस साझेदारी के तहत डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स पूरे देश में फ्लिपकार्ट के शिपमेंट्स के लिए लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस देगा। फ्लिपकार्ट को इंडिया पोस्ट के 1.6 लाख से ज्यादा पोस्ट ऑफिस के बड़े नेटवर्क का फायदा मिलेगा।

Image Credit : @IndiaPostOffice\X

इससे शहरी, अर्ध-शहरी, ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में पार्सल डिलीवरी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। खासकर उन इलाकों में फायदा होगा, जहां ई-कॉमर्स डिलीवरी पहुंचाना अब तक मुश्किल माना जाता रहा है।

प्रीपेड और COD पार्सल की सुविधा

इस एग्रीमेंट के तहत प्रीपेड और COD पार्सल की डिलीवरी की जाएगी। इसके साथ OTP आधारित डिलीवरी ऑथेंटिकेशन और रियल टाइम शिपमेंट ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी।

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साझेदारी का फोकस तेज डिलीवरी, बेहतर तालमेल और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन पर रहेगा, ताकि पार्सल की आवाजाही और डिलीवरी ज्यादा आसान और भरोसेमंद हो सके।

ई-कॉमर्स सेक्टर को मिलेगी मजबूती

इंडिया पोस्ट और फ्लिपकार्ट की यह पार्टनरशिप भारत के तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स सेक्टर को सपोर्ट करने वाली मानी जा रही है। इससे फ्लिपकार्ट को देश के ज्यादा इलाकों तक पहुंचने में मदद मिलेगी।

वहीं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स के पार्सल बिजनेस को भी इससे मजबूती मिलने की उम्मीद है। इस पार्टनरशिप से इंडिया पोस्ट अपने डिलीवरी नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा।