India Mobile Congress Event आज से शुरू, PM Modi करेंगे उद्घाटन

India Mobile Congress 2023 Event आज Delhi के Pragati Maidan में शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री Narendra Modi इस तीन दिवसीय इवेंट की शुरुआत सुबह 9:45 बजे करेंगे। इस साल IMC का यह सातवां एडिशन है। इसमें 22 देशों के लगभग 1 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान है। इसमें CEO स्तर के 5000 प्रतिनिधि और 400 स्टार्टअप शामिल होंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5जी के विस्तार, 6जी की तैयारियों, ब्रॉडकास्टिंग, ड्रोन डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पर फोकस होगा। इसके अलावा, भारत में एआई का उपयोग भी इस इवेंट में प्रमुख विषय होने की उम्मीद है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी देशभर के शैक्षणिक संस्थानों को 100 '5जी यूज केस लैब्स' भी पेश करेंगे। इस बार के इवेंट की थीम 'Global Digital Innovation' है।

IMC में एस्पायर प्रोग्राम की भी शुरुआत की जाएगी, जो टेलीकॉम और डिजिटल डोमेन के यंग एंटरप्रेन्योर को खुद का व्यसाय मजबूत करने में मदद करेगा। संचार और आईटी मंत्री Ashwini Vaishnav ने जुलाई में IMC 2023 के कर्टेन रेजर में कहा था कि अब PLI योजना के तहत दूरसंचार मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने और भारत को एक टेक्नोलॉजी महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का समय आ गया है। आप इस इवेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन की सुविधा IMC की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी है। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म भरना होगा। जिसमें नाम, कंपनी का नाम, डेजिग्नेशन और ईमेल आईडी देनी होगी। इसके बाद रजिस्ट्रर बटन पर क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 27 से 29 अक्टूबर तक चलने वाले इस इवेंट में शामिल होने के लिए डेलिगेट ऑल डे पास की कीमत 15,000 रुपए हैं। डेलिगेट वन डे पास की कीमत 5,000। वहीं विजिटर, कॉलेज, गवर्नमेंट और मीडिया के लिए कॉम्प्लीमेंट्री पास अवेलेबल है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस की वेबसाइट के अनुसार IMC एशिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम, मीडिया और टेक्नोलॉजी फोरम है। इसे दूरसंचार विभाग (डीओटी) और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) संयुक्त रूप से आयोजित करता है। IMC एशिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट के अलावा टेक्नोलॉजी स्पेस में भारत का सबसे बड़ा नेटवर्किंग इवेंट भी है।