Google Nano Banana AI 3D Model: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम (Instagram) और X (पहले Twitter) पर इन दिनों गूगल नैनो बनाना (Google Nano Banana) नाम का ट्रेंड छाया हुआ है। इसमें लोग अपनी तस्वीरों को छोटे, कार्टून जैसे 3D इमेज में बदल रहे हैं। ये इमेज Google Gemini 2.5 Flash Image टूल से बनाए जा रहे हैं।

आखिर क्या है Nano Banana ट्रेंड?

Nano Banana दरअसल Google Gemini के AI इमेज एडिटिंग टूल का अनऑफिशियल नाम है। इसमें यूजर केवल एक टेक्स्ट कमांड देकर अपनी फोटो का आउटफिट, बैकग्राउंड, मूड और लोकेशन बदल सकते हैं। नतीजे इतने रियल दिखते हैं कि ये डिजिटल कलेक्टिबल्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

Google का यह फीचर फ्री-टू-यूज है और Google Gemini AI Studio या Gemini ऐप पर उपलब्ध है। आसान इंटरफेस और तेज रिजल्ट के कारण यह कुछ ही हफ्तों में लाखों यूजर्स तक पहुंच चुका है।

कैसे बनाएं अपना Nano Banana 3D इमेज?

Google AI Studio वेबसाइट या Gemini ऐप खोलें।

“Nano Banana” इमेज बनाने का विकल्प चुनें।

अपनी कोई हाई-क्वालिटी फोटो अपलोड करें।

टेक्स्ट बॉक्स में अपनी पसंद का कमांड लिखें (जैसे आउटफिट, पोज़, बैकग्राउंड)।

Run/Enter दबाते ही आपकी फोटो कुछ सेकंड में 3D फिगरिन में बदल जाएगी।

अपने फोटो के साथ ये वाला AI Prompt डालें

"Create a 1/6 scale commercialised figurine of the characters in the picture, in a realistic style, in a real environment. The figurine is placed on a computer desk. The figurine has a round transparent acrylic base, with no text on the base. The content on the computer screen is the ZBrush modelling process of this figurine. Next to the computer screen is a Bandai-style toy packaging box printed with the original artwork. The packaging features two-dimensional flat illustrations."

इस कमांड से फोटो का मिनी 3D मॉडल बनता है, जिसमें राउंड ऐक्रेलिक बेस, ZBrush मॉडलिंग स्क्रीन, और Bandai-स्टाइल पैकेजिंग बॉक्स जैसे डिटेल्स भी शामिल होते हैं।

क्यों हो रहा है वायरल?