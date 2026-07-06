घर बैठ बदल सकेंगे आधार कार्ड का एड्रेस! नए Aadhaar App से ऐसे होगा अपडेट -फॉलो करें Steps

Aadhaar Address Update: अब आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करवाने के लिए आधार केंद्र जाने की जरूरत नहीं है। नए आधार ऐप की मदद से लोग घर बैठे अपना एड्रेस बदलने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा दी गई है और एड्रेस अपडेट के लिए 75 रुपये की फीस लगेगी।

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अक्सर लोगों को पढ़ाई, नौकरी या दूसरे कामों के लिए शहर बदलना पड़ता है। ऐसे में आधार कार्ड पर एड्रेस अपडेट करवाना जरूरी हो जाता है। पहले इसके लिए आधार केंद्र जाना पड़ता था, जहां लंबी लाइन और इंतजार की वजह से लोगों को परेशानी होती थी।

UIDAI ने लॉन्च किया नया आधार ऐप

लोगों की इसी परेशानी को कम करने के लिए UIDAI ने पुराने mAadhaar ऐप को 30 जून 2026 से बंद कर दिया है। इसकी जगह नया आधार ऐप लॉन्च किया गया है। यह ऐप Google Play Store और App Store पर पहले ही उपलब्ध करा दिया गया था।

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नए आधार ऐप में कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं, जिनकी मदद से आधार से जुड़े कई काम घर बैठे किए जा सकते हैं। इसमें फेस ऑथेंटिकेशन जैसा फीचर भी दिया गया है, जिससे वेरिफिकेशन का प्रोसेस तेज और आसान हो गया है।

ऐप से कैसे करें एड्रेस अपडेट?

अगर आप आधार कार्ड में अपना एड्रेस बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में नया आधार ऐप डाउनलोड करें और उसका सेटअप पूरा करें। सेटअप के बाद ऐप खोलने पर आपको सबसे पहले अपना मास्क्ड आधार कार्ड दिखाई देगा।

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इसके नीचे दिए गए Services ऑप्शन पर टैप करें। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां आधार से जुड़ी ऑनलाइन सर्विस दिखाई देंगी। यहां आपको Address Update ऑप्शन चुनना होगा।

दो तरीके से बदल सकेंगे एड्रेस

Address Update पर टैप करने के बाद आपको अपना पुराना एड्रेस दिखाई देगा। इसके नीचे एड्रेस बदलने के दो ऑप्शन मिलेंगे।

पहले ऑप्शन में आप अपने एड्रेस प्रूफ की फोटो अपलोड करके नया एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन में आप अपने परिवार के किसी सदस्य के आधार कार्ड की मदद से एड्रेस बदल सकते हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से इनमें से किसी एक ऑप्शन को चुनना होगा।

पेमेंट के बाद मिलेगा SRN

इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट या परिवार के सदस्य का आधार कार्ड अपलोड करना होगा। फिर फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करना होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद 75 रुपये की फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी।

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पेमेंट पूरा होने के बाद आपको Service Request Number यानी SRN मिलेगा। इसी SRN की मदद से आप अपने एड्रेस अपडेट का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। UIDAI के मुताबिक, एड्रेस अपडेट होने में करीब 15 दिन तक का समय लग सकता है। अगर डॉक्यूमेंट सही हैं, तो आधार केंद्र जाए बिना घर बैठे एड्रेस अपडेट हो जाएगा।