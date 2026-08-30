टिम कुक के 15 साल में कितना बदल गया Apple, 108 अरब डॉलर से करीब 400 अरब डॉलर पहुंचा रेवेन्यू

अगस्त 2011 में टिम कुक ने Apple के CEO का पद संभाला था। उन्होंने स्टीव जॉब्स की जगह ली थी, जिन्होंने Apple को दुनिया की सबसे पसंदीदा टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक बनाया था। जॉब्स की लीडरशिप में कंपनी ने कंज्यूमर टेक्नोलॉजी की दुनिया में कई बड़े बदलाव किए थे। ऐसे में उनके बाद Apple की कमान संभालना टिम कुक के लिए बड़ी जिम्मेदारी थी।

advertisement

टिम कुक को सप्लाई चेन मैनेजमेंट और ऑपरेशन्स का मजबूत अनुभव था। Apple में CEO बनने से पहले उन्होंने जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर बनाने, इन्वेंट्री कम करने और कंपोनेंट सप्लायर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। जैसे जैसे Apple का कारोबार बढ़ा, कुक का यही ऑपरेशनल अनुभव कंपनी की रणनीति का अहम हिस्सा बनता गया।

15 साल में काफी बदल गया Apple

टिम कुक के CEO बनने के करीब 15 साल बाद Apple उस कंपनी से काफी आगे निकल चुका है जिसकी नींव स्टीव जॉब्स ने रखी थी। अब कंपनी सिर्फ डिवाइस बेचने तक सीमित नहीं है, बल्कि सब्सक्रिप्शन और डिजिटल सर्विसेज का भी बड़ा कारोबार खड़ा कर चुकी है।

इस ग्रोथ का अंदाजा कंपनी की मार्केट वैल्यू से भी लगाया जा सकता है। जुलाई 2026 में Apple का मार्केट कैपिटलाइजेशन कुछ समय के लिए 5 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया था।

हालांकि टिम कुक का असर सिर्फ Apple की फाइनेंशियल ग्रोथ तक सीमित नहीं रहा। उनके कार्यकाल में कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और ऑपरेशन्स को पहले के मुकाबले काफी बड़े स्तर पर पहुंचाया।

सर्विसेज बनीं Apple की ग्रोथ का बड़ा इंजन

टिम कुक के कार्यकाल में Apple के सबसे बड़े बदलावों में से एक उसका सर्विसेज बिजनेस रहा। साल 2011 में सर्विसेज से कंपनी की कमाई का हिस्सा काफी छोटा था।

कुक की लीडरशिप में Apple ने Apple Music, Apple TV+, iCloud+, Apple Fitness+ और Apple Arcade जैसी कई सर्विसेज शुरू कीं और उन्हें बड़े कारोबार में बदल दिया। साल 2025 तक Apple के सर्विसेज बिजनेस से होने वाला रेवेन्यू रिकॉर्ड 109 अरब डॉलर तक पहुंच गया।

कंपनी ने अपने हार्डवेयर इकोसिस्टम को भी तेजी से बढ़ाया। Apple Watch, AirPods, HomePod और HomePod mini जैसे नए प्रोडक्ट लॉन्च किए गए। वियरेबल्स, होम और एक्सेसरीज से जुड़ा कारोबार सालाना 10 अरब डॉलर से कम के स्तर से बढ़कर 30 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया।

108 अरब डॉलर से करीब 400 अरब डॉलर पहुंचा रेवेन्यू

Apple की ग्रोथ उसके फाइनेंशियल आंकड़ों में भी साफ दिखाई देती है। साल 2011 में कंपनी का रेवेन्यू करीब 108 अरब डॉलर था। अब यह लगभग 400 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच चुका है।

advertisement

इसी दौरान Apple का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी करीब 350 अरब डॉलर से बढ़कर लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर हो गया।

टिम कुक का ऑपरेशनल बैकग्राउंड भी इस ग्रोथ में अहम रहा। उनके कार्यकाल में Apple ने अपनी सप्लाई चेन में निवेश बढ़ाया और चीन के बाहर भी मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा डाइवर्सिफाई किया। इसके साथ ही कंपनी ने अपने हार्डवेयर कारोबार को लगातार बढ़ाने पर फोकस बनाए रखा।

अपने चिप्स बनाकर Apple ने बढ़ाया कंट्रोल

Apple में एक और बड़ा बदलाव कंपनी के अपने चिप्स बनाने की रणनीति में देखने को मिला। हालांकि Apple की कस्टम सिलिकॉन स्ट्रैटेजी टिम कुक के CEO बनने से पहले ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन उनके कार्यकाल में इसे काफी आगे बढ़ाया गया।

साल 2020 में Apple ने घोषणा की कि Mac कंप्यूटर अब Intel प्रोसेसर के बजाय कंपनी की अपनी M1 चिप्स का इस्तेमाल करेंगे। इस कदम से Apple का अपने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिलिकॉन रोडमैप पर कंट्रोल और मजबूत हो गया।

Apple Watch से Vision Pro तक कई नए प्रोडक्ट

टिम कुक के कार्यकाल में कंपनी ने iPhone, iPad और Mac लाइनअप का विस्तार जारी रखा। इसके साथ ही Apple Watch, AirPods और Vision Pro जैसे नए प्रोडक्ट्स भी बाजार में उतारे गए।

advertisement

कुक के नेतृत्व में Apple ने शेयरहोल्डर्स को कैश लौटाने के अपने तरीके में भी बड़ा बदलाव किया। साल 2012 में कंपनी ने डिविडेंड और स्टॉक बायबैक प्रोग्राम शुरू किया। इसके बाद से Apple शेयर वापस खरीदने पर अरबों डॉलर खर्च कर चुका है।

अब John Ternus को कमान सौंपने की तैयारी

अब Apple की लीडरशिप में एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है। टिम कुक 1 सितंबर को CEO का पद जॉन टर्नस को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद कुक Apple के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे, जबकि टर्नस कंपनी के CEO की जिम्मेदारी संभालेंगे।

टिम कुक के लिए Apple में अगला अध्याय अलग भूमिका के साथ शुरू होगा। लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान Apple जिस स्तर तक पहुंचा है, वह 2011 की कंपनी से काफी अलग है। आज Apple पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी कंपनी है और उसका कारोबार हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के बड़े इकोसिस्टम पर टिका हुआ है।