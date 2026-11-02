GTA 6 डाउनलोड करने से पहले चेक कर लें अपना PS5! एक गेम घेर सकता है 31% स्टोरेज, रिपोर्ट में दावा

दुनियाभर के गेमर्स को Grand Theft Auto VI यानी GTA 6 का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन गेम लॉन्च होने से पहले एक ऐसी खबर सामने आई है, जो PlayStation 5 (PS5) इस्तेमाल करने वालों की चिंता बढ़ा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, GTA 6 को डाउनलोड करने के लिए करीब 210 GB स्टोरेज की जरूरत पड़ सकती है। अगर ऐसा होता है, तो यह गेम पुराने PS5 मॉडल की इस्तेमाल करने लायक स्टोरेज का लगभग 31% हिस्सा अकेले घेर लेगा। हालांकि, गेम बनाने वाली कंपनी Rockstar Games ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

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GTA 6: नए गेम को लेकर गेमर्स में जबरदस्त उत्साह। Image Credit: Rockstar Games

GTA 6 के लिए कितनी स्टोरेज चाहिए होगी?

Gizbot और OC3D की रिपोर्ट्स के मुताबिक, X पर PlayStation Game Size नाम के अकाउंट ने Sony के PlayStation डेटाबेस से GTA 6 के डाउनलोड साइज की जानकारी मिलने का दावा किया है।

PlayStation 5: GTA 6 के लिए कितनी स्टोरेज चाहिए? (AI Generated Image)

इसमें गेम का साइज करीब 210 GB बताया गया है। हालांकि, यह साफ नहीं है कि 210GB गेम का डाउनलोड साइज है, इंस्टॉल होने के बाद का साइज है या लॉन्च से पहले डेटाबेस में दर्ज अनुमानित जगह है।

Rockstar Games ने अभी तक PS5 या Xbox के लिए गेम की स्टोरेज जरूरतों की जानकारी जारी नहीं की है। ऐसे में इस आंकड़े को फिलहाल लीक के तौर पर ही देखना चाहिए।

PS5 की कितनी स्टोरेज खत्म हो जाएगी?

पुराने PlayStation 5 में 825GB की SSD स्टोरेज मिलती है। हालांकि, सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरी जरूरी फाइलों की वजह से गेम्स के लिए करीब 667GB जगह ही इस्तेमाल की जा सकती है।

GTA 6 Storage: गेम के लिए 210GB स्टोरेज की चर्चा। (AI Generated Image)

अगर GTA 6 का साइज 210GB होता है, तो यह अकेले करीब 31% उपलब्ध स्टोरेज घेर लेगा। इसके बाद दूसरे गेम्स और ऐप्स के लिए लगभग 457 GB जगह बचेगी।

वहीं, PS5 Pro में 2TB SSD मिलती है। ऐसे में 210 GB का गेम इसकी कुल स्टोरेज का लगभग 10.5% हिस्सा लेगा।

जिन लोगों के PS5 में पहले से कई बड़े गेम इंस्टॉल हैं, उन्हें GTA 6 के लिए कुछ पुराने गेम हटाने पड़ सकते हैं या स्टोरेज बढ़ाने की जरूरत हो सकती है।

डाउनलोड करने में कितना समय लगेगा?

अगर GTA 6 का डाउनलोड साइज वास्तव में 210GB होता है, तो इसे डाउनलोड करने में इंटरनेट स्पीड के हिसाब से काफी समय लग सकता है।

ये समय लगातार पूरी इंटरनेट स्पीड मिलने पर आधारित गणितीय अनुमान हैं। वास्तविक डाउनलोड में ज्यादा समय लग सकता है।

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GTA 6 कब होगा लॉन्च और कब से डाउनलोड कर सकेंगे?

दी गई रिपोर्ट के मुताबिक, GTA 6 को 19 नवंबर 2026 को PlayStation 5 और Xbox Series X/S के लिए लॉन्च किया जाना है।

वहीं, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि डिजिटल वर्जन खरीदने वाले यूजर्स 12 नवंबर से गेम को प्री-लोड कर सकेंगे। इसका मतलब है कि गेम रिलीज होने से पहले ही उसकी फाइलें डाउनलोड की जा सकेंगी।

SSD Storage: बड़े गेम्स के लिए अतिरिक्त स्टोरेज का विकल्प।

हालांकि, प्री-लोड की तारीख और 210GB स्टोरेज की जरूरत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

अगर आप GTA 6 खेलने की तैयारी कर रहे हैं, तो फिलहाल अपने PS5 में उपलब्ध स्टोरेज चेक कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर पुराने गेम हटाए जा सकते हैं या PS5 के साथ काम करने वाली M.2 SSD लगाई जा सकती है।

ध्यान देने वाली बात: अभी केवल लीक के आधार पर नई SSD खरीदना जरूरी नहीं है। बेहतर होगा कि Rockstar या Sony की ओर से गेम का आधिकारिक डाउनलोड साइज सामने आने का इंतजार किया जाए।