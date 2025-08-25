Google Pixel 10 Pro XL vs Samsung Galaxy S25 Ultra vs Apple iPhone 16 Pro Max: कैमरा, फीचर्स, प्राइस- Compared

Google Pixel 10 Pro XL vs Samsung Galaxy S25 Ultra vs Apple iPhone 16 Pro Max: गूगल के Pixel 10 Pro XL के लॉन्च के बाद Samsung Galaxy S25 Ultra और Apple iPhone 16 Pro Max का कंपीटिशन बढ़ गया है। इस आर्टिकल में हम आपको इन तीनों फोन की कीमत, फीचर्स, परफॉर्मेंस, कैमरा सहित अन्य पैमानों को बताएंगे की किसमें कितना दम है जिससे आपको इन तीनों फोन में से बेस्ट फोन चुनने में मदद मिलेगी।

कीमत और उपलब्धता

भारत में Pixel 10 Pro XL की कीमत ₹1,24,999 रखी गई है। यह 256GB वेरिएंट में उपलब्ध होगा और तीन कलर- Jade, Moonstone और Obsidian में मिलेगा। फोन की बिक्री 28 अगस्त से शुरू होगी, जबकि Flipkart पर इसकी प्री-बुकिंग पहले ही चालू है।

तुलना करें तो Samsung Galaxy S25 Ultra का 256GB वेरिएंट लॉन्च के समय ₹1,29,999 और iPhone 16 Pro Max का बेस 256GB मॉडल ₹1,44,900 में आया था।

डिस्प्ले और डिजाइन

Pixel 10 Pro XL में 6.8-इंच Super Actua LTPO डिस्प्ले है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 3,000 निट्स तक है और Gorilla Glass Victus 2 प्रोटेक्शन दिया गया है।

Galaxy S25 Ultra में 6.9-इंच Dynamic AMOLED 2X स्क्रीन है, जो 2,600 निट्स ब्राइटनेस देती है, जबकि iPhone 16 Pro Max का 6.9-इंच Super Retina XDR OLED डिस्प्ले 2,000 निट्स तक की ब्राइटनेस प्रदान करता है।

परफॉर्मेंस

गूगल का Pixel 10 सीरीज फ्लैगशिप फोन है जिसमें Tensor G5 चिपसेट लगा है जिसे TSMC के 3nm प्रोसेस नोड पर बनाया गया है। इसमें 12GB RAM और 256GB स्टोरेज मिलती है।

Galaxy S25 Ultra में Snapdragon 8 Elite चिप लगा है तो वहीं iPhone 16 Pro Max को A18 Pro चिपसेट लगा है।

कैमरा सेटअप

Pixel 10 Pro XL में 50MP प्राइमरी, 48MP 5x टेलीफोटो और 48MP अल्ट्रावाइड लेंस का ट्रिपल कैमरा सेटअप है। फ्रंट पर 42MP कैमरा दिया गया है।

Galaxy S25 Ultra में 200MP का प्राइमरी सेंसर समेत क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जबकि iPhone 16 Pro Max में 48MP प्राइमरी और अल्ट्रावाइड लेंस तथा 12MP टेलीफोटो लेंस है, जो 5x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है।

सॉफ्टवेयर और अपडेट्स

Pixel 10 Pro XLएंड्रॉइड 16 पर चलता है और इसमें 7 साल तक OS और सिक्योरिटी अपडेट्स का वादा किया गया है।

Samsung ने भी Galaxy S25 Ultra के लिए 7 साल का सॉफ्टवेयर सपोर्ट दिया है।

Apple iPhone 16 Pro Max iOS 18 के साथ आता है और कंपनी आमतौर पर 6 साल तक अपडेट देती है।

बैटरी और चार्जिंग