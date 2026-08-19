गूगल फोटोज का स्टोरेज हो गया फुल, ऐसे करें खाली और बचाएं अपनी जरूरी तस्वीरें

गूगल फोटोज में लगातार फोटो, वीडियो, स्क्रीनशॉट और अलग-अलग ऐप्स से आने वाली फाइल्स का बैकअप लेने से स्टोरेज जल्दी भर सकता है। खासकर बड़े वीडियो और पुराने स्क्रीनशॉट बिना ध्यान दिए काफी जगह घेर लेते हैं। गूगल फोटोज का स्टोरेज जीमेल और गूगल ड्राइव के साथ शेयर होता है, इसलिए जगह कम होने पर दूसरी गूगल सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है।

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सबसे पहले हटाएं स्क्रीनशॉट और मिलती-जुलती फोटो

स्टोरेज खाली करने का सबसे आसान तरीका स्क्रीनशॉट हटाना है। कई बार स्क्रीनशॉट सिर्फ कुछ समय के लिए काम आते हैं और बाद में बेकार हो जाते हैं। यूजर्स कंप्यूटर पर गूगल फोटोज खोलकर बड़ी संख्या में स्क्रीनशॉट चुन सकते हैं और जरूरत न होने वाली फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं।

गूगल फोटोज में फोटो स्टैक का फीचर भी मिलता है, जिसमें एक जैसे दिखने वाले फोटो को एक साथ ग्रुप किया जाता है। हालांकि, इसमें डुप्लीकेट फोटो खोजने का अलग फीचर नहीं है, लेकिन स्टैक की मदद से एक जैसी तस्वीरों को पहचानना आसान हो जाता है। डिलीट करने से पहले हर फोटो को ध्यान से जांचना जरूरी है।

बड़ी फोटो और वीडियो सबसे ज्यादा जगह घेरते हैं

स्टोरेज खाली करने के लिए बड़ी फाइल्स ढूंढना सबसे असरदार तरीका हो सकता है। इसके लिए गूगल फोटोज में स्टोरेज मैनेजमेंट टूल का इस्तेमाल किया जा सकता है।

इसके लिए अकाउंट आइकन पर जाएं, फिर क्लीन अप स्पेस विकल्प चुनें और बड़ी फोटो व वीडियो की लिस्ट देखें। वेब वर्जन में भी स्टोरेज कोटा सेक्शन से यही विकल्प मिल सकता है।

वीडियो पर खास ध्यान देना चाहिए क्योंकि छोटे-छोटे वीडियो भी समय के साथ काफी जगह घेर लेते हैं। पुराने अनबॉक्सिंग वीडियो, सोशल मीडिया क्लिप, व्हाट्सऐप या टिकटॉक वीडियो और बेकार रिकॉर्डिंग कई जीबी स्टोरेज इस्तेमाल कर सकते हैं।

जरूरी फोटो को पेनड्राइव में रखें

अगर कुछ फोटो और वीडियो डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें पेनड्राइव, यूएसबी सी पेनड्राइव या पोर्टेबल एसएसडी में सेव किया जा सकता है।

पुरानी फाइल्स को ट्रांसफर करने से पहले यह जरूर जांच लें कि सभी फोटो और वीडियो सही तरीके से सेव हो गए हैं। इससे क्लाउड स्टोरेज पर पूरी तरह निर्भर रहने की जरूरत कम होगी।

फोटो गायब हो जाए तो पहले ये जांचें

अगर कोई फोटो दिखाई नहीं दे रही है तो सबसे पहले सही गूगल अकाउंट, बैकअप सेटिंग, आर्काइव और डिवाइस फोल्डर चेक करें। गूगल फोटोज में तारीख, कीवर्ड या लोकेशन के जरिए भी फोटो खोजी जा सकती है। अगर फोटो हाल ही में डिलीट हुई है तो गूगल फोटोज के कलेक्शन में जाकर ट्रैश या बिन से उसे वापस पाया जा सकता है।

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बैकअप वाली डिलीट फोटो 60 दिनों तक और बिना बैकअप वाली फोटो आमतौर पर 30 दिनों तक ट्रैश में रहती हैं। इसके बाद हमेशा के लिए डिलीट हुई फाइल वापस नहीं लाई जा सकती। इसलिए स्टोरेज खाली करने से पहले जरूरी फोटो की जांच करें और महत्वपूर्ण यादों की एक अतिरिक्त कॉपी जरूर रखें।

