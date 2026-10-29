Google का नया Gemini 4 Carbon AI लॉन्च, हैकर्स की चाल पकड़ने से लेकर कोडिंग तक करेगा मदद

गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दुनिया में एक और कदम बढ़ाते हुए अपना नया मॉडल Gemini 4 Carbon पेश किया है। यह मॉडल खास तौर पर कोडिंग और साइबर सिक्योरिटी से जुड़े मुश्किल कामों के लिए बनाया गया है। इसकी मदद से सॉफ्टवेयर में छिपी कमियों को पहचानना और उन्हें ठीक करना आसान हो सकता है। हालांकि, गूगल ने इसके इस्तेमाल को लेकर कुछ पाबंदियां भी रखी हैं। आइए जानते हैं कि यह नया AI मॉडल क्या कर सकता है, किसे इसका एक्सेस मिलेगा और इसकी कीमत कितनी होगी।

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Gemini 4 Carbon क्या है और कैसे करेगा काम?

Gemini 4 Carbon आम AI चैटबॉट से अलग है। सामान्य चैटबॉट सवालों के जवाब देते हैं या टेक्स्ट तैयार करते हैं, लेकिन यह मॉडल कई स्टेप वाले मुश्किल टेक्निकल काम कर सकता है। गूगल के मुताबिक, इसकी टीमों ने इस मॉडल को जटिल इंजीनियरिंग समस्याओं पर कई दिनों तक काम करते देखा है। यह बार-बार कोशिश करके किसी समस्या का समाधान खोज सकता है।

सॉफ्टवेयर की कमजोरियां पकड़ने में मिलेगी मदद

इस AI मॉडल की खासियत सॉफ्टवेयर में मौजूद उन कमजोरियों को पहचानना है, जिनका फायदा हैकर्स उठा सकते हैं। यह जांचने में भी मदद करता है कि किसी कमजोरी का गलत इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। इसके अलावा, यह समस्या ठीक करने के लिए कोड में बदलाव सुझा सकता है। बड़े सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में मुश्किल बग आने पर यह उसकी असली वजह खोजने में मदद कर सकता है।

साइबर सिक्योरिटी टेस्ट में कैसा रहा प्रदर्शन?

गूगल के मुताबिक, Gemini 4 Carbon ने SEC-bench Pro टेस्ट में 88.2% स्कोर किया। वहीं, ExploitGym में इसका स्कोर 54.8% और CWE-bench में 71% रहा। ये टेस्ट सॉफ्टवेयर की कमजोरियां पहचानने, उनका फायदा उठाए जाने की संभावना जांचने और उन्हें ठीक करने की क्षमता परखते हैं।

ये नतीजे बिना सेफ्टी गार्डरेल्स वाले खास टेस्ट से मिले हैं। असली सॉफ्टवेयर में इसी प्रदर्शन की गारंटी नहीं है। गूगल की इंटरनल टेस्टिंग में इसने पुराने Gemini 4 Argon के मुकाबले सुरक्षित कोड बनाने की सफलता दर दोगुने से ज्यादा कर दी।

हर किसी को क्यों नहीं मिलेगा एक्सेस?

गूगल शुरुआत में यह मॉडल चुनिंदा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को उपलब्ध करा रहा है। बाद में दूसरे भरोसेमंद पार्टनर्स को एक्सेस मिलेगा। इसकी वजह सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं हैं, क्योंकि कमजोरियां खोजने वाली टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। डेवलपर्स, कंपनियों और आम यूजर्स के लिए एक्सेस कब शुरू होगा, इसकी तारीख घोषित नहीं हुई है।

Gemini 4 Carbon इस्तेमाल करने की कीमत कितनी होगी?

API के जरिए इस्तेमाल करने वाले डेवलपर्स के लिए शुरुआती कीमत प्रति 10 लाख इनपुट टोकन $2 और आउटपुट टोकन $10 रखी गई है। कैश्ड इनपुट टोकन पर 95% डिस्काउंट मिलेगा। शुरुआती ऑफर खत्म होने के बाद यही कीमत क्रमशः $4 और $20 हो जाएगी। टोकन AI द्वारा प्रोसेस या तैयार किए जाने वाले डेटा की यूनिट होते हैं।

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फिलहाल यह मॉडल आम यूजर्स के बजाय मुश्किल टेक्निकल काम करने वाले डेवलपर्स और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए तैयार किया गया है।