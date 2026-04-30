जेमिनी ऐप हुआ और भी स्मार्ट, अब टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से खुद बनाकर देगा Excel शीट और PDF फाइल

गूगल ने अपने एआई चैटबॉट 'Gemini' को अब और भी पावरफुल बना दिया है। अब यह ऐप सिर्फ आपके सवालों के जवाब ही नहीं देगा, बल्कि आपके लिए सीधे फाइलें बनाकर उन्हें डाउनलोड के लिए तैयार भी रखेगा।

इस नए अपडेट के साथ यूजर्स साधारण टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के जरिए गूगल डॉक्स, शीट और स्लाइड्स जैसी वर्कस्पेस फाइलें जनरेट कर सकते हैं। इस फीचर का मकसद डेटा को मैन्युअल रूप से कॉपी, पेस्ट या दोबारा फॉर्मेट करने की झंझट को खत्म करना है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कैसे काम करेगा यह नया फीचर?

अब जेमिनी ऐप पर यूजर्स डॉक्स, पीडीएफ (PDF), डॉक्सएक्स (DOCX), सीएसवी (CSV) और एक्सेल (.xlsx) जैसी कई तरह की फाइलें बना पाएंगे।

उदाहरण के लिए, अगर आपके पास कुछ अधूरे नोट्स या रैंडम विचार हैं, तो जेमिनी उन्हें एक बुलेट-पॉइंट आउटलाइन या ड्राफ्ट में बदलकर सीधे फाइल के रूप में दे सकता है।

गूगल ने एक उदाहरण शेयर करते हुए बताया कि अगर कोई छात्र अपने लेक्चर नोट्स का उपयोग करके पीडीएफ फॉर्मेट में एक स्टडी गाइड बनाना चाहता है, जिसमें ग्राफ और कैलकुलेशन भी हों, तो जेमिनी अब यह काम आसानी से कर देगा।

वर्कस्पेस इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन

गूगल ने क्लाउड नेक्स्ट 2026 इवेंट के दौरान 'वर्कस्पेस इंटेलिजेंस' को पेश किया था। यह टेक समझती है कि गूगल डॉक्स, स्लाइड्स और जीमेल जैसे ऐप्स में अलग-अलग फाइलें, प्रोजेक्ट और लोग आपस में कैसे जुड़े हुए हैं।

रोलआउट और उपलब्धता

यह अपडेट दुनिया भर में जेमिनी ऐप यूजर्स के लिए रोल आउट होना शुरू हो गया है। इसमें गूगल वर्कस्पेस कस्टमर्स, पर्सनल सब्सक्राइबर और सामान्य पर्सनल अकाउंट वाले यूजर्स भी शामिल हैं।

इसके साथ ही, गूगल ने जेमिनी में 'मेमोरी' फीचर भी जोड़ा है, जिससे यह यूजर्स की बातचीत से जुड़ी जरूरी जानकारियां याद रख सकेगा। हालांकि, मेमोरी फीचर फिलहाल ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में ही उपलब्ध कराया गया है।