गूगल का नया AI मॉडल कौन कर सकता है इस्तेमाल? जानिए कैसे मिलेगा एक्सेस और कितनी है कीमत

गूगल ने अपने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल Gemini 4 Carbon का एक्सेस बढ़ाना शुरू कर दिया है। यह मॉडल कोडिंग, रिसर्च और बड़ी मात्रा में जानकारी का एनालिसिस करने जैसे मुश्किल कामों के लिए बनाया गया है। हालांकि, हर कोई इसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकता। आइए जानते हैं कि यह मॉडल किन लोगों के लिए उपलब्ध है, इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी कीमत कितनी है।

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कौन कर सकता है Gemini 4 Carbon का इस्तेमाल?

गूगल ने शुरुआत में Gemini 4 Carbon का एक्सेस कुछ चुनिंदा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को दिया था। अब कंपनी इसे डेवलपर्स, बिजनेस, रिसर्चर्स और कुछ आम यूजर्स के लिए भी उपलब्ध करा रही है। हालांकि, इसका इस्तेमाल करने के लिए अलग-अलग शर्तें रखी गई हैं।

आम यूजर्स को कैसे मिलेगा एक्सेस?

जिन लोगों के पास Google AI Ultra सब्सक्रिप्शन है, वे Gemini ऐप, गूगल सर्च के AI Mode और Google Antigravity के जरिए इस मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी सिर्फ Gemini ऐप खोलने से नए मॉडल का एक्सेस नहीं मिलेगा। इसके लिए सही सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है।

डेवलपर्स और कंपनियों के लिए क्या सुविधा है?

डेवलपर्स और बिजनेस यूजर्स पेड एक्सेस के जरिए Gemini API और Google AI Studio में इस मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप बनाने वाले डेवलपर्स के लिए यह Android Studio में भी उपलब्ध है। वहीं, बड़ी कंपनियां Gemini for Business के जरिए इसका इस्तेमाल कर सकती हैं।

रिसर्चर्स और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को क्या मिलेगा?

गूगल अपने रिसर्च प्रोग्राम के तहत योग्य साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स को छह महीने तक एडवांस AI मॉडल्स का फ्री एक्सेस दे रहा है। वहीं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कंपनी के Fairwind प्रोग्राम के जरिए एक्सेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर

Gemini 4 Carbon से कौन-कौन से काम होंगे?

यह मॉडल कोड लिखने, कोड में गलतियां सुधारने, रिसर्च करने और डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस करने में मदद कर सकता है। गूगल के मुताबिक, यह सॉफ्टवेयर में सिक्योरिटी से जुड़ी कमजोरियां पहचानने में भी मददगार है।

कंपनी Google Antigravity में /swarm नाम का फीचर भी प्रीव्यू कर रही है। इसमें एक निर्देश देने पर कई AI एजेंट्स किसी प्रोजेक्ट के अलग-अलग हिस्सों पर काम कर सकते हैं। इनमें प्लानिंग, प्रोजेक्ट बनाना और रिजल्ट चेक करना शामिल है।

अभी कितनी कीमत है और दिसंबर से क्या बदलेगा?

डेवलपर्स के लिए Gemini 4 Carbon API की शुरुआती कीमत 10 लाख इनपुट टोकन्स पर 2 डॉलर और 10 लाख आउटपुट टोकन्स पर 10 डॉलर है। इनपुट टोकन्स का मतलब AI को भेजी गई जानकारी और आउटपुट टोकन्स का मतलब AI से मिलने वाला जवाब है।

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ये शुरुआती कीमतें 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेंगी। 1 दिसंबर से इनपुट की कीमत बढ़कर 4 डॉलर और आउटपुट की कीमत 20 डॉलर प्रति 10 लाख टोकन्स हो जाएगी। यानी दोनों की कीमत दोगुनी हो जाएगी।

इसके अलावा, शुरुआती कीमतों की अवधि में गूगल कैश्ड इनपुट टोकन्स पर 95% डिस्काउंट भी दे रहा है।