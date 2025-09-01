Flipkart Big Billion Days vs Amazon Great Indian Festival : कौन से सेल में मिलेगा ज्यादा डिस्काउंट और ऑफर्स?

Flipkart Big Billion Days vs Amazon Great Indian Festival Sale 2025: त्योहारी सीजन जैसे-जैसे करीब आ रहा है, देश की सबसे बड़ी दो ऑनलाइन शॉपिंग सेल फिर से आमने-सामने हैं। फ्लिपकार्ट की Big Billion Days और अमेजन की Great Indian Festival.

दोनों कंपनियां बड़े-बड़े डिस्काउंट और ऑफर्स का वादा कर रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि असली बचत कहां होगी और कौन सा प्लेटफॉर्म आपको अधिक डिस्काउंट और ऑफर्स दे रहा है।

Flipkart Big Billion Days

फ्लिपकार्ट ने Big Billion Days (BBD) 2025 के लिए शुरुआती टीजर जारी कर दिया है। टीजर को देखने के बाद स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और होम अप्लायंसेज पर भारी छूट की झलक मिल रही है। खासकर iPhone 16 और Samsung Galaxy S24 जैसे प्रीमियम स्मार्टफोन पर बड़े डिस्काउंट की उम्मीद है।

इसके साथ ही यूजर्स को ICICI, Axis और SBI कार्ड पर 10% तक इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। पिछले सालों का ट्रेंड देखें तो फ्लिपकार्ट, गैजेट्स और होम अप्लायंसेज पर अक्सर सबसे आक्रामक ऑफर्स पेश करता है।

Amazon Great Indian Sale

अमेजन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2025 भी जल्द शुरू होने वाला है। इसमें भी यूजर्स को SBI कार्ड पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट और Amazon Pay ICICI कार्ड पर अतिरिक्त कैशबैक ऑफर मिलेगा। प्राइम मेंबर्स को अर्ली एक्सेस और चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर स्पेशल डील्स मिलेंगी।

अमेजन की सबसे बड़ी ताकत उसकी सर्विस और डिलीवरी नेटवर्क है। तेज डिलीवरी, आसान रिटर्न और भरोसेमंद कस्टमर सपोर्ट अमेजन को एक अलग बढ़त देता है।

कौन से सेल में मिलेगा ज्यादा डिस्काउंट और ऑफर्स?

अगर बात करें सबसे कम कीमत की, तो फ्लिपकार्ट के ऑफर्स ज्यादातर कैटेगरी में आगे निकल जाते हैं। लेकिन अमेजन का भरोसा, कैशबैक और प्राइम बेनिफिट्स इसे मजबूत बनाते हैं।

अगर आपकी प्राथमिकता सबसे ज्यादा छूट पाना है, तो Flipkart Big Billion Days आपके लिए बेहतर हो सकता है।

लेकिन, अगर आप बिना किसी रुकावट के खरीदारी और कैशबैक का लाभ उठाना चाहते हैं, तो Amazon Great Indian Festival आपके लिए ज्यादा बेहतर है।

दोनों में से कोई भी सेल पूरी तरह से विजेता नहीं है। समझदारी इसी में है कि ग्राहक दोनों प्लेटफॉर्म पर नजर रखें, प्रोडक्ट्स का डिस्काउंट कंपेयर करें और जहां सबसे ज्यादा फायदा मिले वहीं से शॉपिंग करें।