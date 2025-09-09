Flipkart Big Billion Days: इन 4 स्मार्टफोन्स पर खासकर रखिएगा नजर - मिलेगी अब तक की टॉप डील्स

Flipkart BBD 2025: इस महीने से फेस्टिव सीजन की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में देश की दिग्गज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट (Flipkart) ने भी अपने साल के सबसे बड़े सेल, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज (Flipkart Big Billion Days) की घोषणा कर दी है जो आगामी 23 सितंबर से शुरू हो रहा है। हालांकि Flipkart BLACK और Flipkart Plus मेंबर्स को इस सेल का एक्सेस 24 घंटा पहले ही मिल जाएगा यानी वो 22 सितंबर से ही सेल का लाभ उठा सकते हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

फ्लिपकार्ट की यह सेल मोबाइल फोन पर भारी डिस्काउंट देने के लिए काफी पॉपुलर है। इस बार भी Big Billion Days (BBD 2025) में ऐसे कई स्मार्टफोन हैं जनपर बंपर डिस्काउंट और ऑफर्स दिया जाएगा लेकिन आज हम आपको इस आर्टिकल में ऐसे 4 फोन के बारे में बताएंगे जिनपर आप अपनी नजर रख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा ऑफर्स का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ बैंक ऑफर्स, नो-कॉस्ट ईएमआई और एक्सचेंज ऑफर भी इन फोन्स पर उपलब्ध रहेंगे।

Google Pixel 9

लॉन्च के समय इस फोन की कीमत ₹79,999 थी जो इस बार BBD 2025 में ₹40,000 से कम में मिलेगा। फ्लिपकार्ट के प्रमोशनल पोस्टर में “from 3-999” लिखा है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि कीमत 40 हजार से नीचे होगी। इसमें 6.3 इंच का एक्टुआ OLED डिस्प्ले, टेन्सर G4 प्रोसेसर और 50MP + 48MP डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है।

iPhone 16 Pro

₹1,19,900 की कीमत वाला iPhone 16 Pro सेल में पहली बार 1 लाख से कम में मिलेगा। फ्लिपकार्ट ने संकेत दिया है कि फोन 5 अंकों (₹99,999 से कम) में खरीदा जा सकेगा। इसमें 6.3 इंच LTPO OLED स्क्रीन, A18 Pro चिपसेट और 48MP + 12MP + 48MP ट्रिपल कैमरा दिया गया है।

Samsung Galaxy S24

सैमसंग गैलेक्सी S24 (Snapdragon 8 Gen 3) भारत में पहली बार फ्लिपकार्ट BBD सेल के जरिए लॉन्च होगा। यह ₹40,000 से कम कीमत में उपलब्ध होगा। अब तक भारत में केवल Exynos वेरिएंट बेचा गया था, जबकि ग्लोबल मार्केट में Snapdragon वर्जन पहले से मौजूद है। मौजूदा कीमत ₹74,999 है।

Nothing Phone 3

₹79,999 की शुरुआती कीमत वाला नथिंग फोन 3 भी इस बार बड़ी छूट के साथ आएगा। हालांकि डिस्काउंटेड प्राइस का खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी ने इसे "बेस्ट डील्स" में शामिल किया है। फोन में 6.67 इंच AMOLED डिस्प्ले, Snapdragon 8s Gen 4 और 5,500 mAh बैटरी है।