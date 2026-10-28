दिवाली से पहले Flipkart पर धमाकेदार सेल! स्मार्टफोन से लेकर टीवी-फ्रिज तक पर मिलेंगे बंपर ऑफर्स

दिवाली पर नया स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप या घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की सोच रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट की बिग बैंग दिवाली सेल आपके काम आ सकती है। इस सेल में कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट और दूसरे ऑफर्स मिलने की उम्मीद है। हालांकि, खरीदारी से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा, ताकि आप सही कीमत पर अपनी जरूरत का सामान खरीद सकें।

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स्मार्टफोन पर मिल सकते हैं बड़े ऑफर्स

Flipkart की बिग बैंग दिवाली सेल में नया स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए कई विकल्प मिल सकते हैं। बजट स्मार्टफोन से लेकर महंगे प्रीमियम फोन तक पर अलग-अलग डील देखने को मिल सकती हैं।

इसके अलावा, कुछ स्मार्टफोन पर बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर का फायदा भी मिल सकता है। यानी अगर आपके पास पुराना फोन है, तो उसे एक्सचेंज करके नया फोन खरीदने का विकल्प मिल सकता है।

हालांकि, फोन खरीदने से पहले उसकी कीमत दूसरी वेबसाइट्स पर भी जरूर चेक करें। इससे आपको समझने में आसानी होगी कि सेल में मिलने वाला डिस्काउंट सच में फायदेमंद है या नहीं।

टीवी और लैपटॉप खरीदने का भी मौका

स्मार्टफोन के अलावा फ्लिपकार्ट की इस सेल में स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, हेडफोन और स्मार्टवॉच जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर भी ऑफर्स मिल सकते हैं।

अगर आप लंबे समय से नया टीवी या लैपटॉप खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो सेल के दौरान अलग-अलग मॉडल की कीमतों की तुलना कर सकते हैं।

हालांकि, हर प्रोडक्ट पर एक जैसा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। किस सामान पर कितनी छूट मिलेगी, इसकी सही जानकारी फ्लिपकार्ट पर दी गई प्रोडक्ट लिस्टिंग से ही पता चलेगी।

Image Credit: AAJ TAK

सेल में खरीदारी करने से पहले जरूर करें ये काम

फ्लिपकार्ट की बिग बैंग दिवाली सेल रात 12 बजे से शुरू होने की जानकारी दी गई है। ऐसे में जिस प्रोडक्ट को खरीदने की योजना है, उसकी पुरानी कीमत और सेल वाली कीमत की तुलना करना जरूरी है।

इसके अलावा, बैंक ऑफर, एक्सचेंज डिस्काउंट और प्रोडक्ट की रेटिंग भी जरूर देखें। सिर्फ ज्यादा डिस्काउंट देखकर कोई सामान खरीदने का फैसला न करें।

यह भी जांच लें कि जिस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, वह आपकी जरूरत के हिसाब से सही है या नहीं।

डिस्काउंट के साथ इन शर्तों पर भी दें ध्यान

फ्लिपकार्ट की इस दिवाली सेल में अलग-अलग प्रोडक्ट्स पर ऑफर्स की शर्तें अलग हो सकती हैं। इसलिए खरीदारी करने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी पूरी जानकारी पढ़ना जरूरी है।

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बैंक ऑफर और एक्सचेंज डील का फायदा किन शर्तों पर मिलेगा, यह भी चेक करें। इससे खरीदारी के समय किसी तरह की परेशानी से बचा जा सकता है। याद रखें, सिर्फ बड़ा डिस्काउंट दिखना ही अच्छी डील की गारंटी नहीं है।